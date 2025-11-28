SIR प्रक्रिया में लापरवाही पड़ी भारी, गाजियाबाद में 21 BLO पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क। गाजियाबाद में निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही सामने आई है। गणना प्रपत्र एकत्रित न करने और ऑनलाइन फीडिंग में ढिलाई बरतने के आरोप में 21 बीएलओ (BLO) के खिलाफ सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई प्रभारी निर्वाचन आलोक कुमार यादव की शिकायत पर की गई।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र लेने और उसे ऑनलाइन फीड करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कई बीएलओ ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया।
आरोपी बीएलओ विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग, विद्युत निगम, नगर निगम, जीडीए और लोक निर्माण विभाग।
नायब तहसीलदार आलोक यादव ने जिन 21 बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उनमें शामिल हैं - सुनीता शुक्ला, रेनू कुमारी, अनुराधा, अर्चना, चंद्रपाल सिंह, मिलिंद कुमार, मनीष सिसौदिया, दिग्विजय सिंह, अजय कुमार, विनिता, मुकेश गुप्ता, अंकित नागर, राकेश कुमार, सुशील कुमार, पीयूष शर्मा, अरुण कुमार, अनिल कुमार, शशि प्रभा, सीरीन फात्मा और सुनीता पाल।
एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के अनुसार, 'शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।'