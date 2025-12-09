मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महिला सिपाही के ब्लैकमेल नेटवर्क का खुलासा, कई दारोगा और सिपाही प्रेमजाल के बने शिकार

    UP News: महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की गतिविधियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2022 में पीलीभीत के पूरनपुर थाने में तैनाती के दौरान मीनाक्षी ने एक सिपाही को प्रेमजाल में फंसाकर उससे मोटी रकम की मांग की थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 04:44:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 06:08:33 PM (IST)
    महिला सिपाही के ब्लैकमेल नेटवर्क का खुलासा, कई दारोगा और सिपाही प्रेमजाल के बने शिकार
    महिला सिपाही के ब्लैकमेल नेटवर्क का खुलासा।

    HighLights

    1. इस पूरे खेल में उसके पिता और भाई भी सहयोग करते थे
    2. सीडीआर में सिर्फ तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक कॉल
    3. एक सिपाही से 25 लाख रुपये की मांग की थी

    डिजिटल डेस्कः कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की गोली लगने से हुई मौत के बाद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की गतिविधियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2022 में पीलीभीत के पूरनपुर थाने में तैनाती के दौरान मीनाक्षी ने एक सिपाही को प्रेमजाल में फंसाकर उससे मोटी रकम की मांग की थी। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। बरेली और बाद में जालौन आने के बाद भी उसने इसी तरीके से कई दारोगा और सिपाहियों को निशाना बनाया।

    इस खेल में पिता और भाई भी सहयोग करते थे

    मीनाक्षी पहले जान-पहचान बनाती, फिर निजी बातचीत और करीबी का हवाला देकर संबंधित पुलिसकर्मियों पर पैसों का दबाव बनाती थी। इस पूरे खेल में उसके पिता और भाई भी सहयोग करते थे। जेल ले जाए जाते समय भी उसके पिता ने उसे हिम्मत बंधाई और जल्द छुड़वाने की बात कही थी।


    सीडीआर में तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक कॉल

    जिले में यह चर्चा तेज है कि मीनाक्षी के कई पुलिसकर्मियों से गहरे संपर्क थे। उसके फोन की सीडीआर में सिर्फ तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक कॉल मिलने से जांच और संदिग्ध हो गई है। इन कॉलों में सामान्य कॉल के साथ ही वॉट्सऐप कॉल भी शामिल हैं। पूरे मामले की गहन जांच तीन सदस्यीय एसआईटी कर रही है।

    थाना प्रभारी की पत्नी ने हत्या की एफआइआर दर्ज कराई है

    शुक्रवार रात हुई घटना में थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को गोली लगी थी। उसी समय मीनाक्षी कमरे से बाहर निकलकर चिल्लाई कि स्टेशन प्रभारी ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद वह मौके से निकल गई। बाद में अरुण राय को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पत्नी माया देवी, जो गोरखपुर में रहती हैं, उन्होंने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई, जिसके आधार पर उसे जेल भेज दिया गया।

    एक सिपाही से 25 लाख रुपये की मांग की थी

    जांच में पता चला है कि पूरनपुर में मीनाक्षी ने एक सिपाही से 25 लाख रुपये की मांग की थी, जबकि बरेली में भी उसने एक थाना प्रभारी और दो सिपाहियों पर आरोप लगाए थे। उसके मोबाइल रिकॉर्ड में कोंच, नदीगांव, कुठौंद और उरई थानों के कई पुलिसकर्मियों से नियमित बातचीत के प्रमाण मिले हैं, जिनसे पूछताछ जारी है।

    एसआईटी अब सभी पहलुओं मृत्यु, ब्लैकमेल और आपसी संबंधों की कड़ियां जोड़कर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.