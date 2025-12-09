महिला सिपाही के ब्लैकमेल नेटवर्क का खुलासा, कई दारोगा और सिपाही प्रेमजाल के बने शिकार

डिजिटल डेस्कः कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की गोली लगने से हुई मौत के बाद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की गतिविधियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2022 में पीलीभीत के पूरनपुर थाने में तैनाती के दौरान मीनाक्षी ने एक सिपाही को प्रेमजाल में फंसाकर उससे मोटी रकम की मांग की थी। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। बरेली और बाद में जालौन आने के बाद भी उसने इसी तरीके से कई दारोगा और सिपाहियों को निशाना बनाया।

इस खेल में पिता और भाई भी सहयोग करते थे मीनाक्षी पहले जान-पहचान बनाती, फिर निजी बातचीत और करीबी का हवाला देकर संबंधित पुलिसकर्मियों पर पैसों का दबाव बनाती थी। इस पूरे खेल में उसके पिता और भाई भी सहयोग करते थे। जेल ले जाए जाते समय भी उसके पिता ने उसे हिम्मत बंधाई और जल्द छुड़वाने की बात कही थी।

सीडीआर में तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक कॉल जिले में यह चर्चा तेज है कि मीनाक्षी के कई पुलिसकर्मियों से गहरे संपर्क थे। उसके फोन की सीडीआर में सिर्फ तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक कॉल मिलने से जांच और संदिग्ध हो गई है। इन कॉलों में सामान्य कॉल के साथ ही वॉट्सऐप कॉल भी शामिल हैं। पूरे मामले की गहन जांच तीन सदस्यीय एसआईटी कर रही है। थाना प्रभारी की पत्नी ने हत्या की एफआइआर दर्ज कराई है शुक्रवार रात हुई घटना में थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को गोली लगी थी। उसी समय मीनाक्षी कमरे से बाहर निकलकर चिल्लाई कि स्टेशन प्रभारी ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद वह मौके से निकल गई। बाद में अरुण राय को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पत्नी माया देवी, जो गोरखपुर में रहती हैं, उन्होंने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई, जिसके आधार पर उसे जेल भेज दिया गया।