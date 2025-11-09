मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शादी के कुछ घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, वलीमा के दिन उठा जनाजा, मातम में बदलीं खुशियां

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। शनिवार को निकाह की रस्में धूमधाम से पूरी की गईं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दूल्हे परवेज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हार्ट अटैक आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वलीमे के दिन उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 06:49:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 06:49:53 PM (IST)
    शादी के कुछ घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, वलीमा के दिन उठा जनाजा, मातम में बदलीं खुशियां
    शादी में दोस्तों के साथ खड़े दूल्हा बने परवेज की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. अमरोहा में शादी के बाद दूल्हे की मौत।
    2. रात में अचानक बिगड़ी तबीयत, नहीं बची जान।
    3. दुल्हन और मृतक के परिवार में छाया मातम।

    डिजिटल डेस्क: खुशियों से भरी एक शादी अचानक मातम में बदल गई। शनिवार को मोहल्ला नौगजा निवासी स्व. कदीर अहमद के बेटे परवेज की बारात बड़े धूमधाम से मुहल्ला बड़ा दरबार निवासी मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी के घर पहुंची थी। दोनों परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ निकाह की रस्में पूरी कीं।

    दूल्हे परवेज के घर लौटने के बाद सबकुछ सामान्य लग रहा था। रात करीब 10 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परवेज बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वजन तुरंत उसे पास के एक निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।


    हार्ट अटैक बना मौत का कारण

    चिकित्सकों ने परवेज की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। शादी के कुछ ही घंटे बाद आए इस दुखद समाचार से पूरा परिवार शोक में डूब गया। जिसने भी यह खबर सुनी, वह हैरान रह गया। एक ओर शनिवार को निकाह की खुशियां थीं, तो दूसरी ओर रविवार को जनाजे की तैयारी।

    खुशियों के बीच छा गया मातम

    दूल्हे की मौत से न केवल परवेज के परिवार में बल्कि दुल्हन के घर में भी कोहराम मच गया। कुछ घंटे पहले तक जो हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी, अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रविवार को जब वलीमे की दावत की तैयारी होनी थी, उस समय घर में जनाजे की नमाज और दफन की रस्में पूरी की जा रही थीं।

    यह भी पढ़ें- UP में अजब-गजब मामला, ऑपरेशन के बाद मरीज का पैर हुआ छोटा, आयोग ने दिया ₹3 लाख के मुआवजे का आदेश

    पूरा मोहल्ला शोक में डूबा

    मोहल्ला नौगजा और बड़ा दरबार दोनों इलाकों में इस घटना की खबर फैलते ही माहौल गमगीन हो गया। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी परिवार के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाते रहे। परवेज को सभी एक मिलनसार और हंसमुख युवक के रूप में जानते थे। उसकी अचानक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया।

    यह भी पढ़ें- UP Crime: प्रेमप्रसंग बना मौत का कारण, बहन के प्रेमी को भाइयों ने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.