शादी के कुछ घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, वलीमा के दिन उठा जनाजा, मातम में बदलीं खुशियां

डिजिटल डेस्क: खुशियों से भरी एक शादी अचानक मातम में बदल गई। शनिवार को मोहल्ला नौगजा निवासी स्व. कदीर अहमद के बेटे परवेज की बारात बड़े धूमधाम से मुहल्ला बड़ा दरबार निवासी मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी के घर पहुंची थी। दोनों परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ निकाह की रस्में पूरी कीं।
दूल्हे परवेज के घर लौटने के बाद सबकुछ सामान्य लग रहा था। रात करीब 10 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परवेज बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वजन तुरंत उसे पास के एक निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सकों ने परवेज की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। शादी के कुछ ही घंटे बाद आए इस दुखद समाचार से पूरा परिवार शोक में डूब गया। जिसने भी यह खबर सुनी, वह हैरान रह गया। एक ओर शनिवार को निकाह की खुशियां थीं, तो दूसरी ओर रविवार को जनाजे की तैयारी।
दूल्हे की मौत से न केवल परवेज के परिवार में बल्कि दुल्हन के घर में भी कोहराम मच गया। कुछ घंटे पहले तक जो हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी, अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रविवार को जब वलीमे की दावत की तैयारी होनी थी, उस समय घर में जनाजे की नमाज और दफन की रस्में पूरी की जा रही थीं।
मोहल्ला नौगजा और बड़ा दरबार दोनों इलाकों में इस घटना की खबर फैलते ही माहौल गमगीन हो गया। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी परिवार के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाते रहे। परवेज को सभी एक मिलनसार और हंसमुख युवक के रूप में जानते थे। उसकी अचानक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया।
