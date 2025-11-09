शादी के कुछ घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, वलीमा के दिन उठा जनाजा, मातम में बदलीं खुशियां

डिजिटल डेस्क: खुशियों से भरी एक शादी अचानक मातम में बदल गई। शनिवार को मोहल्ला नौगजा निवासी स्व. कदीर अहमद के बेटे परवेज की बारात बड़े धूमधाम से मुहल्ला बड़ा दरबार निवासी मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी के घर पहुंची थी। दोनों परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ निकाह की रस्में पूरी कीं।

दूल्हे परवेज के घर लौटने के बाद सबकुछ सामान्य लग रहा था। रात करीब 10 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परवेज बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वजन तुरंत उसे पास के एक निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।