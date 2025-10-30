मेरी खबरें
    नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर, बच्चों से बोले- मैं शराबी नहीं, लोगों ने किया जमकर हंगामा

    UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के मामेपुर प्राथमिक स्कूल में उस समय हंगामा मच गया, जब स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल पहुंचे। जब यह बात लोगों को पता चली तो उन्होंने जमकर बवाल काटा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और वह हेडमास्टर को थाने ले गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 03:50:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 03:50:13 PM (IST)
    HighLights

    1. मामेपुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे हेडमास्टर
    2. सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा
    3. ग्रामीणों ने की हेडमास्टर को स्कूल से हटाने की मांग

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के मामेपुर प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया, जब स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों के सामने कि वह शराबी नहीं हैं। यह देखकर महिला शिक्षिकाओं ने विरोध जताया और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही नाराज ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और वह मौके पर पहुंचकर हेडमास्टर को थाने ले गई।

    मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई

    मेडिकल परीक्षण में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर बीएसए को भेज दी है। इस मामले पर इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि रजपुरा ब्लॉक के मामेपुर प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर विपिन कुमार नशे की हालत में स्कूल पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने इस हरकत का विरोध करते हुए बीएसए को भी सूचना दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस टीम स्कूल पहुंची और हेडमास्टर को थाने ले गई।


    ग्रामीणों ने की हेडमास्टर को स्कूल से हटाने की मांग

    पूरे मामले पर पुलिस ने हेडमास्टर से पूछताछ भी की। पुलिस के पूछने पर हेडमास्टर ने बताया कि मंगलवार रात घर पर पार्टी थी, जहां उन्होंने शराब पी थी, इसलिए उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर लगभग रोज ही नशे में स्कूल आते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उन्हें विद्यालय से हटाने की मांग की है।

    पहले भी मिली थीं कई खामियां

    जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र गौड़ ने विद्यालय का निरीक्षण किया था। उस दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थीं और हेडमास्टर को उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं किया गया।

    बीएसए ने क्या कहा

    बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि हेडमास्टर का नशे में स्कूल पहुंचना अत्यंत गंभीर मामला है। घटना की जानकारी मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी रजपुरा को जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

