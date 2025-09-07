मेरी खबरें
    पति ने पत्नी को किया अपने दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर, इनकार करने पर दिखाई हैवानियत

    बागपत के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, इनकार करने पर महिला के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 01:51:51 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 02:46:01 PM (IST)
    1. पत्नी पर दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए डाला दबाव
    2. इनकार करने पर पत्नी के साथ की मारपीट, कमरे में बंद कर दिया
    3. बच्चों को, पत्नी को जान से मारने की दी धमकी, जान बचाकर भागी

    एजेंसी, मेरठ: उत्तर प्रदेश के बागपत ने रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पति अपनी ही पत्नी को उसके दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी पति ने महिला के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा।

    जानकारी के अनुसार, यह मामला बागपत कोतवाली थाना क्षेत्र की है। क्षेत्र की निवासी एक महिला पुलिस के पास मदद की गुहार लगाते हुए पहुंची। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति एक दिन कई दोस्तों को लेकर घर पहुंचा। आरोपी पति महिला पर अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। जब महिला ने इस बात से इनकार कर दिया और इसका विरोध किया, तो पति ने अपने दोस्तों के सामने ही उसके साथ मारपीट की।

    कमरे में किया बंद

    पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी पति ने न केवल उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की, बल्की उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पति ने दो दिन तक महिला को कमरे में बंद रखा और उसे खाना भी नहीं दिया। साथ ही इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की।

    पति ने दी बच्चों को भी जान से मारने की धमकी

    महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दे दी। जिसके बाद महिला किसी तरह 2 सितंबर की रात अपने बच्चों के साथ वहां से जान बचाकर भाग निकली। महिला ने पहले अपने बच्चों को सुरक्षित किया और फिर पुलिस के पास गई। थाने पहुंचकर महिला ने अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई।

    पति के खिलाफ शिकायत दर्ज

    महिला ने थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले को लेकर बागपत कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उसी आधार पर कार्रवाई किया जाएगा।

