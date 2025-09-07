पति ने पत्नी को किया अपने दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर, इनकार करने पर दिखाई हैवानियत

एजेंसी, मेरठ: उत्तर प्रदेश के बागपत ने रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पति अपनी ही पत्नी को उसके दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी पति ने महिला के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा।

जानकारी के अनुसार, यह मामला बागपत कोतवाली थाना क्षेत्र की है। क्षेत्र की निवासी एक महिला पुलिस के पास मदद की गुहार लगाते हुए पहुंची। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति एक दिन कई दोस्तों को लेकर घर पहुंचा। आरोपी पति महिला पर अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। जब महिला ने इस बात से इनकार कर दिया और इसका विरोध किया, तो पति ने अपने दोस्तों के सामने ही उसके साथ मारपीट की।