'जीजा बोल वरना उड़ा दूंगा खोपड़ी', हापुड़ में वकील पर जानलेवा हमला, पिस्तौल तानकर दी धमकी

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक वकील को जान से मारने की धमकी मिली है, साथ ही उसका गला दबाकर हत्या करने का भी प्रयास किया गया है। यह वाकया कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड स्थित गांव बदनौली के पास चौधरी ढाबा के पास हुआ। यहां आरोपियों ने अधिवक्ता पर पिस्तौल तानकर “जीजा बोल वरना उड़ा दूंगा खोपड़ी” कहकर धमकाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, गांव बदनौली निवासी अधिवक्ता अनुज कुमार 9 नवंबर 2025 की शाम करीब सात बजे अपने दोस्त हैप्पी के साथ मोदीनगर रोड स्थित चौधरी ढाबा पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा निवासी अंकित, थाना पिलखुवा के कस्तले की मढैया निवासी बिट्टू, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव दस्तोई का कौशल, दादरी निवासी मन्नु और सात अन्य अज्ञात आरोपी भैंसों को डंडों से पीटते हुए बुग्गी दौड़ाते वहां पहुंचे।

वकील पर पिस्तौल तानकर दी धमकी उनके साथ दो काली स्कॉर्पियो कारें भी थीं, जिनमें तेज आवाज में गाने बज रहे थे। ढाबे पर रुकते ही आरोपितों ने बिना किसी कारण के अधिवक्ता के साथ दबंगई दिखानी शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी बीच अंकित ने पिस्तौल निकालकर अधिवक्ता अनुज पर तान दी और उसे “साला” कहते हुए जीजा बोलने को कहा। ऐसा न करने पर उसने गोली मारकर खोपड़ी उड़ाने की धमकी दी और आतंकित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। मौके पर बेहोश हो गया वकील इसके बाद आरोपितों ने मिलकर अधिवक्ता पर हमला कर दिया। अंकित ने पिस्तौल की बट से वार किया, जबकि अन्य ने डंडों से पीटकर अधिवक्ता को जमीन पर पटक दिया। साथ ही गले में मफलर डालकर उसकी हत्या का प्रयास किया, जिससे वह बेहोश हो गया।