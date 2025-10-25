मेरी खबरें
    UP Police Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात हापुड़ पुलिस के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। यह फैसला हापुड़ में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा लाने के लिए लिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 04:22:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 04:22:32 PM (IST)
    UP में पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव, सात इंस्पेक्टर और 44 सब-इंस्पेक्टर बदले
    HighLights

    1. हापुड़ पुलिस में बड़ा फेरबदल
    2. 44 सब-इंस्पेक्टर का स्थानांतरण
    3. नई ऊर्जा लाने के लिए लिया फैसला

    डिजिटल डेस्क हापुड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात हापुड़ पुलिस के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और उसकी मौत के मामले में निलंबित देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता की जगह पटनीश कुमार को नया प्रभारी बनाया गया है, जो अब तक पिलखुवा कोतवाली प्रभारी रहे थे। इसके अतिरिक्त, 44 उपनिरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। यह फेरबदल पुलिस विभाग में नई ऊर्जा लाने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

    एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने शुक्रवार रात जिले में महेंद्र सिंह, थाना सिंभावली प्रभारी को डीसीआरबी/रिट सेल का प्रभारी बना दिया। इसके अलावा सुरेश कुमार सिंह को थाना सिंभावली का प्रभारी, थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान को धौलाना थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वाचक निरीक्षक श्योपाल सिंह को पिलखुवा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया।


    इसके अलावा थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार को प्रभारी गढ़ मेला नियुक्त किया गया। डीसीआरबी/रिट सैल के प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह को को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वाचक नियुक्त किया है। जदीद चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार को थाना हाफिजपुर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया।

