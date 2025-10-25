UP में पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव, सात इंस्पेक्टर और 44 सब-इंस्पेक्टर बदले

डिजिटल डेस्क हापुड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात हापुड़ पुलिस के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और उसकी मौत के मामले में निलंबित देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता की जगह पटनीश कुमार को नया प्रभारी बनाया गया है, जो अब तक पिलखुवा कोतवाली प्रभारी रहे थे। इसके अतिरिक्त, 44 उपनिरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। यह फेरबदल पुलिस विभाग में नई ऊर्जा लाने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने शुक्रवार रात जिले में महेंद्र सिंह, थाना सिंभावली प्रभारी को डीसीआरबी/रिट सेल का प्रभारी बना दिया। इसके अलावा सुरेश कुमार सिंह को थाना सिंभावली का प्रभारी, थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान को धौलाना थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वाचक निरीक्षक श्योपाल सिंह को पिलखुवा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया।