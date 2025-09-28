मेरी खबरें
    मिठाई लेकर ससुराल गए युवक ने घर लौटकर लगाई फांसी, पत्नी ने कह दी ऐसी बात की उठा लिया ऐसा कदम

    उत्तर प्रदेश के बदायूं में पत्नी के मायके से लौटने को लेकर इंनकार करने पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने पत्नी और उसके बहनोई पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

    पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी को शनिवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में आरोपी महिला का बहनोई फिलहाल फरार चल रहा है।

    दरअसल, जिले के अकौली गांव में विपिन नाम के एक युवक ने 11 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर मृतक के भाई ने पुलिस में पत्नी और उसके बहनोई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें इन दोनों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

    मृतक के भाई दुष्यंत ने अपनी शिकायत में बताया था कि विपिन की शादी 8 महीने पहले गोरखपुर के सियापार गांव की अंशु के साथ हुई थी। राखी से एक महीने पहले अंशु अपने पिता के साथ मायके चली गई थी। विपिन 8 अगस्त को राखी से पहले अपने ससुराल गया। इस दौरान वह अपने साथ मिठाई और अन्य चीजें लेकर गया था।

    विपिन ने जब अंशु को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह विपिन के साथ ससुराल नहीं जाएगी। साथ ही उसने दूसरी शादी करने की बात भी कही। मृतक के भाई दुष्यंत का आरोप है कि इस दौरान अंशु ने विपिन को आत्महत्या के लिए उकसाया। साथ ही अंशु के बहनोई सोमवीर ने भी विपिन को धमकी दी थी।

    ससुराल से लौटकर लगा ली फांसी

    मृतक के भाई के अनुसार, अपने ससुराल से अकेले लौटकर विपिन ने अगले दिन कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद दुष्यंत ने दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करवाया था।

    आरोपी पत्नी गिरफ्तार

    शिकायत के बाद से ही पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने शनिवार को अंशु को बिल्सी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। वहीं मामले में अन्य आरोपी सोमवीर की तलाश कर रही है।

