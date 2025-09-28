मिठाई लेकर ससुराल गए युवक ने घर लौटकर लगाई फांसी, पत्नी ने कह दी ऐसी बात की उठा लिया ऐसा कदम

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी को शनिवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में आरोपी महिला का बहनोई फिलहाल फरार चल रहा है।

दरअसल, जिले के अकौली गांव में विपिन नाम के एक युवक ने 11 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर मृतक के भाई ने पुलिस में पत्नी और उसके बहनोई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें इन दोनों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।