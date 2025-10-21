Meerut Fire News: जूतों के गोदाम में लगी आग, बाल-बाल बचा परिवार, सबकुछ जलकर राख

एजेंसी, मेरठ। रेलवे रोड थाना इलाके में आग की घटना ने अफरा-तफरी मचा दी। दरअसल, सोमवार देर रात यहां एक मकान की दूसरी मंजिल में भीषण आग लगी। वहां बने जूतों का गोदाम इसकी चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि पलभर में सबकुछ जलकर राख हो गया। दमकर की तीन गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। घर में आग लगी थी, तब परिवार वहां पर मौजूद था। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तेज थी कि आस-पास के लोग भी दहशत में आ गए। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है।