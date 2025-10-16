Muzaffarnagar News: हत्या के दोषी तीन भाइयों समेत 4 को उम्रकैद, 5 साल पहले युवक को मारी थी गोली

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 04:25:05 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 04:26:58 PM (IST)
    HighLights

    1. हत्या के दोषी भाइयों समेत 4 को उम्रकैद।
    2. 5 साल पहले युवक को मारी थी गोली।
    3. आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    डिजिटल डेस्क। घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आज अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष गैंग्स्टर एक्ट न्यायालय-पांच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने यह कांड पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया था। इस मामले में एक वृद्ध भी शामिल था।

    डीजीसी राजीव कुमार शर्मा और एडीजीसी सहदेव सिंह ने बताया कि 18 मई 2020 को छपार थाना में अक्षय पुत्र राजेंद्र निवासी तेजलहेड़ा ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके भतीजे शिव कुमार उर्फ रिंकू पुत्र इलम सिंह और पड़ोसी नरेश कुमार के बीच तालाब की भूमि पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद चल रहा था।


    18 मई की शाम शिव कुमार घर के बाहर खड़ा था, तभी कृष्णपाल पुत्र पीतम और तीन सगे भाई नरेश कुमार, चरण सिंह व नवाब पुत्र ब्रह्म सिंह अवैध हथियारों से लैस होकर पहुंचे और शिव कुमार की गर्दन, कमर और कंधे में गोली मारकर हत्या कर दी।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित कृष्णपाल को 19 मई और नरेश को 22 मई 2020 को गिरफ्तार किया। चरण सिंह और नवाब सिंह ने 1 जून 2020 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने कृष्णपाल के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किए। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

    एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश कासिफ शेख के न्यायालय-पांच में हुई। सुनवाई के बाद तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास और 57,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। आरोपियों में कृष्णपाल वृद्ध भी शामिल हैं।

