Muzzaffarnagar Accident: अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे लोगों की कार ट्रक में घुसी, 5 की मौत

एजेंसी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में अपनों की अस्थियां लेकर जा रहे पांच लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। तितावी थाना क्षेत्र के त्रिदेव होटल के सामने उनकी तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई। जोरदार आवाज सुन आसपास के लोग तुरंत ही घटनास्थल की ओर भागे। घायलों को बघरा सीएचसी भिजवाया, जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। दो घायल लोगों का इलाज जारी है। सभी लोग फरीदपुर निवासी हैं। यह पानीपत से हरिद्वार अस्थिया विसर्जन के लिये जा रहे थे।