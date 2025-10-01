मेरी खबरें
    Muzzaffarnagar Accident: अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे लोगों की कार ट्रक में घुसी, 5 की मौत

    मुजफ्फरनगर में अपनों की अस्थियां लेकर जा रहे पांच लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। तितावी थाना क्षेत्र के त्रिदेव होटल के सामने उनकी तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई। जोरदार आवाज सुन आसपास के लोग तुरंत ही घटनास्थल की ओर भागे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 09:31:37 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 09:33:20 AM (IST)
    Muzzaffarnagar Accident: अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे लोगों की कार ट्रक में घुसी, 5 की मौत
    मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा।

    एजेंसी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में अपनों की अस्थियां लेकर जा रहे पांच लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। तितावी थाना क्षेत्र के त्रिदेव होटल के सामने उनकी तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई। जोरदार आवाज सुन आसपास के लोग तुरंत ही घटनास्थल की ओर भागे। घायलों को बघरा सीएचसी भिजवाया, जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। दो घायल लोगों का इलाज जारी है। सभी लोग फरीदपुर निवासी हैं। यह पानीपत से हरिद्वार अस्थिया विसर्जन के लिये जा रहे थे।

