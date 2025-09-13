UP Crime: पाइप से बहता खून देखकर छत पर पहुंची मां बेटे का लाश देखकर हुई बेहोश, अवैध संबंध के कारण हत्या की आशंका

एजेंसी, मरेठ: बुलंदशहर के गढ़िया गांव में हत्या के एक मामले ने सनसनी फैला दी है। छत पर अकेले सो रहे हलवाई की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मां ने मकान के नीचे ड्रनेज पाइप से खून बहता देखा, जिसके बाद ऊपर पहुंची। वहां चारपाई पर पड़ा बेटे का शव देखकर चीख पड़ी और बेहोश हो गई। पुलिस अवैध संबंध के कारण हत्या की आशंका जता रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, अगौता थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़िया निवासी नानक पेशे से हलवाई था। शुक्रवार को रोज की तरह वह रात को खाना खाकर छत पर सोने चला गया, उसकी पत्नी और 4 बच्चे नीचे कमरे में सो रहे थे। वहीं मृतक की मां पड़ोस में असके छोटे भाई बाला के साथ रहती थी।