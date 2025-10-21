मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शादी से पहले खौफनाक वारदात... भाभी ने रात में देवर का काटा प्राइवेट पार्ट, वजह ने सबको किया हैरान

    UP News: आगरा में भाभी ने देवर को कमरे में बुलाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल युवक को उपचार के लिए आगरा भेजा गया, जहां से गंभीर हालत में उसे दिल्ली रेफर किया गया है। मामला बरहन के गांव खेड़ी अडू में बीती रात भाभी ने देवर का गुप्तांग काट दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 03:20:08 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 03:20:08 PM (IST)
    शादी से पहले खौफनाक वारदात... भाभी ने रात में देवर का काटा प्राइवेट पार्ट, वजह ने सबको किया हैरान
    भाभी ने रात में देवर का काटा प्राइवेट पार्ट। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. आगरा में सनसनीखेज घटना सामने आई
    2. भाभी ने देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट
    3. घटना के बाद पति संग फरार हुई भाभी

    डिजिटल डेस्क। आगरा के बरहन क्षेत्र के गांव खेड़ी अडू में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने देवर पर धारदार हथियार से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आगरा के एस.एन. मेडिकल कॉलेज और बाद में हालत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया।

    दीपावली पर घर लौटा था युवक

    पीड़ित युवक योगेश, हल्द्वानी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में केमिकल असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। दीपावली के मौके पर वह अपने गांव छुट्टी पर आया था। सोमवार रात लक्ष्मी पूजन के बाद योगेश घर में सो रहा था। इसी दौरान उसकी भाभी ने उसे किसी बहाने से कमरे में बुलाया और अचानक हमला कर दिया।


    रिश्ते को लेकर उपजा विवाद

    पुलिस जांच में प्राथमिक जानकारी सामने आई है कि आरोपी महिला अपनी छोटी बहन की शादी योगेश से कराना चाहती थी। हालांकि, योगेश का रिश्ता पहले से मैनपुरी में तय हो चुका था और उसकी शादी नवंबर में होनी थी। इसी बात से नाराज होकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया।

    यह भी पढ़ें- ग्‍वालियर के बाद अब कानपुर में आंबेडकर प्रतिमा पर विवाद, अज्ञात लोगों ने उखाड़कर फेंका, हंगामा

    घटना के बाद मचा हड़कंप

    हमले के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी महिला ने खुद अपने पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। थाना प्रभारी गुरविंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। घायल युवक का इलाज चल रहा है और मामले की जांच जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.