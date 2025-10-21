शादी से पहले खौफनाक वारदात... भाभी ने रात में देवर का काटा प्राइवेट पार्ट, वजह ने सबको किया हैरान

डिजिटल डेस्क। आगरा के बरहन क्षेत्र के गांव खेड़ी अडू में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने देवर पर धारदार हथियार से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आगरा के एस.एन. मेडिकल कॉलेज और बाद में हालत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया।

दीपावली पर घर लौटा था युवक पीड़ित युवक योगेश, हल्द्वानी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में केमिकल असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। दीपावली के मौके पर वह अपने गांव छुट्टी पर आया था। सोमवार रात लक्ष्मी पूजन के बाद योगेश घर में सो रहा था। इसी दौरान उसकी भाभी ने उसे किसी बहाने से कमरे में बुलाया और अचानक हमला कर दिया।