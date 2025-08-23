UP Crime: इस छोटी-सी बात को लेकर बेटे ने पिता के सीने में दागी धड़ाधड़ गोलियां, बुजुर्ग की मौके पर मौत

ब्यूरो, हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला स्थित बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने मामूली विवाद को लेकर अपने ही बुजुर्ग पिता के सीने में 2 गोलियां दाग दीं, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, घटना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है। जहां एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी ने शुक्रवार शाम 17 बीघा जमीन को लेकर अपने ही पिता को गोली मार दी। दरअसल, बेटा जमीन को खेती के लिए ठेके पर देने को लेकर नाराज था और नशे की हालत में पिता से इस बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की आरोपी ने पिता की हत्या ही कर दी।