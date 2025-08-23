UP Crime: इस छोटी-सी बात को लेकर बेटे ने पिता के सीने में दागी धड़ाधड़ गोलियां, बुजुर्ग की मौके पर मौत

ब्यूरो, हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला स्थित बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने मामूली विवाद को लेकर अपने ही बुजुर्ग पिता के सीने में 2 गोलियां दाग दीं, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, घटना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है। जहां एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी ने शुक्रवार शाम 17 बीघा जमीन को लेकर अपने ही पिता को गोली मार दी। दरअसल, बेटा जमीन को खेती के लिए ठेके पर देने को लेकर नाराज था और नशे की हालत में पिता से इस बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की आरोपी ने पिता की हत्या ही कर दी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राममेहर सिंह (83) एक सेवानिवृत फौजी थे, जिनके पास 17 एकड़ जमीन थी। मृतक के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा सपरिवार मुरादाबाद में रहता है, मंझले बेटे की 25 साल पहले नोएडा में हत्या कर दी गई थी, वहीं छोटा बेटा अजित आदतन अपराधी है और हिश्ट्रीशीटर है। बुजुर्ग व्यक्ति गांव में अपनी पत्नी, पुत्रवधू और पोते के साथ रहता था और आरोपी बेटा अजित कई अलग-अलग ठिकानों पर रहता था।
जिस जमीन को लेकर यह हत्या हुई है, उस पर मृतक का बेटा खेती करता था। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने यह जमीन किसी किसान को खेती के लिए ठेके पर दे दी थी, जिसे लेकर उनका बेटा नाराज था। वह घर पहुंचा। शुक्रवार को आरोपी और अपने पिता के साथ शराब पी रहा था। जिसके बाद जमीन को ठेके पर देने की देने की बात निकली।
बात होते-होते पिता और बेटे के बीच विवाद बढ़ने लगा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी ने जेब से कट्टा निकाला और पिता के सीने में धड़ाधड़ दो गोलियां दाग दीं। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर पोता कमरे से बाहर निकला और देखा की दादा की लाश नीचे पड़ी है और चाचा के हाथ में कट्टा है। भतीजे को देखकर आरोपी मौके से फरार है गया।
यह भी पढ़ें- UP Encounter: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लूट और हत्या में था वांछित
इस हत्या के वारदात को लेकर पुलिस का कहना है कि
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस व फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। मौके से शराब की बोतल मिली है। हत्यारोपित थाना बाबूगढ़ का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। हापुड़, बुलंदशहर व मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ सात आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस हत्यारोपित की तलाश कर रही है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
-ज्ञानंजय सिंह, एसपी, हापुड़