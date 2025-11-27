हापुड़ में दिखा गजब नजारा, अर्थी पर शव की जगह निकला पुतला, देखकर भड़के लोग

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब श्मशान घाट पर दाह संस्कार की तैयारी के दौरान असली शव की जगह डमी बरामद हुई। शव लेकर आने वालों की कार से दो और डमी मिलने के बाद मामला और संदिग्ध हो गया। ऐसा होने पर पुलिस भी चौंक गई, जिसके बाद उसने कार और दो व्यक्तियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

अंशुल लंबे समय से दिल्ली में काम कर रहा था पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार दिल्ली के पालम क्षेत्र के निवासी कमल कुमार का करोल बाग में कपड़ों का कारोबार है। उनकी दुकान पर उड़ीसा निवासी लगभग 30 वर्षीय अंशुल लंबे समय से काम करता था। करीब छह दिन पहले अंशुल की तबीयत खराब होने पर कमल ने उसे पालम स्थित अंसारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई।