उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी चेतावनी: जलाई तो लगेगा इतना जुर्माना, सेटेलाइट से निगरानी शुरू

    दीपावली में कुछ ही दिन शेष हैं और गन्ने का पेराई सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे समय में पराली प्रबंधन को लेकर शासन-प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने सेटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 04:29:15 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:29:15 AM (IST)
    एजेंसी,मेरठ। दीपावली में कुछ ही दिन शेष हैं और गन्ने का पेराई सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे समय में पराली प्रबंधन को लेकर शासन-प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने सेटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी है। जिले में पराली प्रबंधन की मॉनिटरिंग चार स्तरों पर होगी और इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।

    चार स्तरों पर निगरानी

    जिला स्तर पर एडीएम (वित्त), तहसील स्तर पर एसडीएम, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है। इनकी टीमें पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगी।

    दोगुना हुआ जुर्माना

    किसानों पर लगाए जाने वाले आर्थिक जुर्माने को इस बार दोगुना कर दिया गया है।

    दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर 5,000 रुपये

    दो से पांच एकड़ भूमि पर 10,000 रुपये

    पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 30,000 रुपये प्रति घटना जुर्माना लगाया जाएगा।

    पराली जलाने से होने वाला नुकसान

    पराली जलाने से जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं खेत में मौजूद सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। ये जीव मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए शासन-प्रशासन लगातार किसानों को पराली जलाने के बजाय मल्चिंग और जैविक खाद बनाने के लिए जागरूक कर रहा है।


    विकल्प: मल्चिंग और डी-कंपोजर

    पराली को जलाने की बजाय किसान फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों जैसे स्ट्रा रीपर, बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रव मास्टर और रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत में मल्चिंग करने से जमीन की उर्वरकता बनी रहती है। इसके अलावा वेस्ट डी-कंपोजर से कार्बनिक खाद बनाई जा सकती है। 10 लीटर डी-कंपोजर घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इस्तेमाल करने से मिट्टी की स्थिति सुधरती है और पराली जल्दी खाद में बदल जाती है।

    अधिकारी का बयान

    जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस बार पराली जलाने पर आर्थिक जुर्माना दोगुना कर दिया गया है। निगरानी के लिए चार स्तरों पर जिम्मेदारी तय की गई है और किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है।

