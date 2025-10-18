उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी चेतावनी: जलाई तो लगेगा इतना जुर्माना, सेटेलाइट से निगरानी शुरू

एजेंसी,मेरठ। दीपावली में कुछ ही दिन शेष हैं और गन्ने का पेराई सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे समय में पराली प्रबंधन को लेकर शासन-प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने सेटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी है। जिले में पराली प्रबंधन की मॉनिटरिंग चार स्तरों पर होगी और इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।

चार स्तरों पर निगरानी जिला स्तर पर एडीएम (वित्त), तहसील स्तर पर एसडीएम, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है। इनकी टीमें पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगी। दोगुना हुआ जुर्माना किसानों पर लगाए जाने वाले आर्थिक जुर्माने को इस बार दोगुना कर दिया गया है। दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर 5,000 रुपये दो से पांच एकड़ भूमि पर 10,000 रुपये पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 30,000 रुपये प्रति घटना जुर्माना लगाया जाएगा। पराली जलाने से होने वाला नुकसान पराली जलाने से जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं खेत में मौजूद सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। ये जीव मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए शासन-प्रशासन लगातार किसानों को पराली जलाने के बजाय मल्चिंग और जैविक खाद बनाने के लिए जागरूक कर रहा है।