आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई कार के उड़े परखच्चे, एक युवक की मौत, तीन की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्कः रविवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब दिल्ली से कानपुर लौट रही एक कार आगे चल रहे ट्रक-ट्रॉला में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों ने पुलिस व यूपीडा टीम को सूचना दी।

कानपुर लौट रहे थे प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार को अनुज पुत्र रमेश गौड़, निवासी आराजी संख्या 1208 वारा सिरोही, थाना कल्याणपुर, कानपुर नगर चला रहे थे। कार में उनके साथ यश ठाकुर, निवासी पासवानपुर कानपुर, ऋतिक, निवासी दर्शन पुरवा कानपुर, तथा शैंकी उर्फ सौरभ, निवासी फजलगंज कानपुर नगर सवार थे। सभी युवक दिल्ली में फोटोग्राफी से संबंधित कार्य कर वापस अपने शहर कानपुर लौट रहे थे। युवकों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा।