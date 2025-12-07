मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई कार के उड़े परखच्चे, एक युवक की मौत, तीन की हालत गंभीर

    Accident on Agra Lucknow Expressway: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से कानपुर लौट रही एक कार आगे चल रहे ट्रक-ट्रॉला में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 03:09:14 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 03:10:42 PM (IST)
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई कार के उड़े परखच्चे, एक युवक की मौत, तीन की हालत गंभीर
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई।

    HighLights

    1. रविवार सुबह हुआ दर्दनाक हादसा
    2. कानपुर से लौट रही कार ट्रक से टकराई
    3. तीन की हालत गंभीर बताई जा रही

    डिजिटल डेस्कः रविवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब दिल्ली से कानपुर लौट रही एक कार आगे चल रहे ट्रक-ट्रॉला में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों ने पुलिस व यूपीडा टीम को सूचना दी।

    कानपुर लौट रहे थे

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार को अनुज पुत्र रमेश गौड़, निवासी आराजी संख्या 1208 वारा सिरोही, थाना कल्याणपुर, कानपुर नगर चला रहे थे। कार में उनके साथ यश ठाकुर, निवासी पासवानपुर कानपुर, ऋतिक, निवासी दर्शन पुरवा कानपुर, तथा शैंकी उर्फ सौरभ, निवासी फजलगंज कानपुर नगर सवार थे। सभी युवक दिल्ली में फोटोग्राफी से संबंधित कार्य कर वापस अपने शहर कानपुर लौट रहे थे। युवकों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा।


    कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा भिड़ी

    वहीं, एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहे ट्रक-ट्रॉला को दयाल जाट, पुत्र विश्राम, निवासी कला, थाना किशनगढ़, जनपद अजमेर (राजस्थान) चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार में आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा भिड़ी। टक्कर होते ही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें फंसे युवकों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

    तीन की हालत गंभीर बताई जा रही

    सूचना मिलते ही यूपीडा की एंबुलेंस और सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। क्रू ने तुरंत सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें सीएचसी फतेहाबाद भेजा। वहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है।

    दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा

    दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार और ट्रक-ट्रॉला को यूपीडा की क्रेन की मदद से एक्सप्रेस-वे से हटाया गया, ताकि यातायात सामान्य हो सके। हादसे के कारण एक्सप्रेस-वे की एक लेन पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.