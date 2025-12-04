UP Accident: डीसीएम में घुसी तेज रफ्तार कार, चार छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क: बुधवार देर रात हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें अमरोहा के श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के चार छात्रों की जान चली गई। रजबपुर थाना क्षेत्र में डीवीआर रेस्टोरेंट के सामने दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही लेन पर करीब 10:15 बजे पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार आगे चल रही डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई।

धमाके की आवाज सुनकर अतरासी गांव के निवासी और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां चारों छात्र कार में फंसे हुए मिले। सूचना पर सीओ अभिषेक यादव और थानाध्यक्ष कोमल तोमर मौके पर पहुंचे और कार को काटकर शवों को बाहर निकाला। प्रारंभिक पहचान में मृतक श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के छात्र बताए गए हैं, जिनमें अर्णव चक्रवर्ती, आयूश शर्मा, श्रेष्ठ पंचोली और शप्त ऋषि शामिल हैं।