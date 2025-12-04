मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Accident: डीसीएम में घुसी तेज रफ्तार कार, चार छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत

    UP Accident: अमरोहा में बुधवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के चार छात्रों की मौत हो गई। रजबपुर थाना क्षेत्र में डीवीआर रेस्टोरेंट के सामने पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार डीसीएम में जाकर इतनी जोर से भिड़ी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा कटिंग कर चारों शव बाहर निकाले।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 05:31:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 05:31:00 AM (IST)
    UP Accident: डीसीएम में घुसी तेज रफ्तार कार, चार छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत
    UP Car Accident: हाईवे पर खौफनाक टक्कर, चार छात्र काल के गाल में समाए

    HighLights

    1. कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई
    2. मृतकों के शव काटकर निकाले गए
    3. पुलिस व प्रशासन ने जांच शुरू की

    डिजिटल डेस्क: बुधवार देर रात हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें अमरोहा के श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के चार छात्रों की जान चली गई। रजबपुर थाना क्षेत्र में डीवीआर रेस्टोरेंट के सामने दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही लेन पर करीब 10:15 बजे पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार आगे चल रही डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई।

    धमाके की आवाज सुनकर अतरासी गांव के निवासी और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां चारों छात्र कार में फंसे हुए मिले। सूचना पर सीओ अभिषेक यादव और थानाध्यक्ष कोमल तोमर मौके पर पहुंचे और कार को काटकर शवों को बाहर निकाला। प्रारंभिक पहचान में मृतक श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के छात्र बताए गए हैं, जिनमें अर्णव चक्रवर्ती, आयूश शर्मा, श्रेष्ठ पंचोली और शप्त ऋषि शामिल हैं।


    पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। छात्रों के नाम, पते और अन्य जानकारी एकत्र की जा रही है। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति Dr. राजीव त्यागी भी घटनास्थल पर पहुंचे। शवों को मोर्चरी भेज दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति अत्यधिक तेज होने के कारण वह अनियंत्रित होकर डीसीएम में जा भिड़ी।

    यह भी पढ़ें- प्रिंसिपल को बता देना, गोली मैंने चलाई है...धमकी देते हुए छात्र ने कॉलेज परिसर में की फायरिंग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.