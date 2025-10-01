300 से ज्यादा सांप पकड़ चुके युवक को कोबरा ने डसा, फिर भी छोड़ा सुरक्षित; अस्पताल में लगे 8 एंटी वेनम इंजेक्शन

एजेंसी बागपत। ग्राम खट्टा प्रहलादपुर निवासी 40 वर्षीय व्यापारी विकास रावत को जीव-जंतुओं से गहरा लगाव है। वह पिछले दो दशकों से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं, और अब तक 300 से ज्यादा सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल या नहरों में छोड़ चुके हैं। हालांकि सोमवार शाम एक घटना में उन्हें अपनी जान की बाज़ी लगानी पड़ गई।

सोमवार शाम करीब 7:30 बजे, विकास अपने आटा मिल में थे, तभी हौज में उन्हें एक कोबरा सांप दिखाई दिया। पूरी सतर्कता बरतते हुए उन्होंने दस्ताने पहनकर सांप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोबरा ने उनके हाथ में डस लिया।

डसने के तुरंत बाद विकास खुद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आठ एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए। गनीमत रही कि समय पर उपचार मिलने से उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।

डसने के बाद भी कोबरा को सुरक्षित छोड़ा

डसने के बावजूद, विकास ने साहस दिखाते हुए कोबरा को पकड़ा और उसे गांव के पास नहर में सुरक्षित छोड़कर आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांपों को मारे नहीं, क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं।

एक ही शाम में तीन सांपों के डसने की घटनाएं

ग्राम बालैनी की निवासी सरिता यादव (35 वर्ष) शाम करीब 8 बजे सोफे के नीचे सफाई कर रही थीं, तभी उनके हाथ में सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां पांच एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए गए।

वहीं, ग्राम ट्यौढ़ी के निवासी अक्षित (21 वर्ष) को मंगलवार सुबह घर पर पैर में किसी जहरीले जीव ने काट लिया। सांप के डसने का शक होने पर वह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें दो एंटी वेनम इंजेक्शन दिए गए।

शुरुआत में था डर, अब है शौक

विकास रावत बताते हैं कि करीब 20 साल पहले उन्होंने भूसा और उपले सप्लाई का काम शुरू किया था। उस दौरान अक्सर उपलों में सांप छिपे मिलते थे, जिससे डर बना रहता था। तभी उन्होंने एक संपेरे से प्रशिक्षण लिया और धीरे-धीरे सांपों को पकड़ने लगे।