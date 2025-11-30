मेरी खबरें
    Amroha News: शादी की बात करने गए प्रेमिका के भाई को मार दी थी गोली, आरोपी गिरफ्तार

    अमरोहा में प्रेमिका के भाई को गोली मारकर फरार हुए 25 हजार के इनामी आरोपी ताबिश रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 8 नवंबर को शादी की बात करने पहुंचे युवक से विवाद के बाद आरोपी ने पिस्टल से गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपी को नारंगपुर पुल के पास से पकड़ा और जेल भेज दिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 02:05:28 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 02:05:28 PM (IST)
    HighLights

    1. प्रेमिका के भाई को शादी पर बात करने पहुंचा था।
    2. विवाद बढ़ा तो आरोपी ने गोली चला दी।
    3. युवक घायल होकर कोतवाली पहुंचा, FIR दर्ज कराई।

    एजेंसी, अमरोहा। शादी की बात करने गए प्रेमिका के भाई को गोली मारने वाले इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित था। पीड़ित की बहन का आरोपी से प्रेम संबंध था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है।

    8 नवंबर को घर के बाहर मारी थी गोली

    मामला 8 नवंबर का है। अमरोहा के कस्बा जोया के मुहल्ला टंकी में आरोपी ताबिश रजा का घर है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सैंतली निवासी युवती दो साल पहले जयपुर नीट की तैयारी करने गई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात ताबिश से हुई। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे। इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को लगी, तो वह भी राजी हो गए।


    आठ नवंबर को युवती का भाई आरोपी के घर शादी की बातचीत करने गया। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर ताबिश ने लाइसेंसी पिस्टल से युवक को गोली मार दी, जो उसकी गर्दन में जाकर फंस गई।

    युवक घायल अवस्था में पहुंचा कोतवाली

    • युवक ने घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचकर ताबिश के खिलाफ शिकायत की। उसने पूरी बात पुलिस को बताई। युवक की मां ने ताबिश के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसके बाद से ही वह फरार था। पुलिस अधीक्षक ने उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का मामला दर्ज कराया।

  • प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने जानकारी दी कि शनिवार को मुखबिर ने उसके हाईवे किनारे नारंगपुर पुल के पास होने की सूचना दी। उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पिस्टल, खोखा व कारतूस बरामद कर लिया है।

