अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं... सिपाही सोहेल खान ने मंदिर में फोटो खींचकर लगाया विवादित ऑडियो
गाजियाबाद में जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में सेल्फी लेकर आपत्तिजनक ऑडियो लगाने वाले सिपाही सोहेल खान पर कार्रवाई हुई है। उसका वॉट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने उसे लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच जारी है।
Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 09:30:06 AM (IST)
Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 09:30:06 AM (IST)
आरोपी सोहेल खान। (फोटो- जागरण प्रतिनिधि)
गाजियाबाद ब्यूरो। अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं है... सिपाही सोहेल खान ने कवि नगर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी में फोटो खींच कर अपने बैकग्राउंड में ये गाना चला रखा था। सोशल मीडिया पर इस आपत्तिजनकर ऑडियो के साथ उसने तस्वीर पोस्ट कर दी, जो कि वायरल हो गई।
डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने वायरल पोस्ट पर कहा कि मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सिपाही सोहेल खान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वह 2022 बैच का सिपाही है। वह उसकी पहली तैनाती थी। उसने मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ तस्वीर खींच कर एक ऑडियो लगाया था, जिसको उसने वॉट्सएप पर पोस्ट किया। उसके स्टेटस की लोगों ने वीडियो बना ली, जो कि वायरल हो गई।
मंदिर में ली सेल्फी...
- सिपाही सुहेल खान ने जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में सेल्फी ली। उसके बाद वॉट्सएप पर स्टेटस को लगाने से पहले ऑडिया लगाया। उसमें आवाज आ रही थी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वाट्सएप पर इस स्टेटस फोटो को देख लोग भड़क गए। उन्होंने इसकी वीडियो बना ली। वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस इन्फोर्मेशन व उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधित सूचना का वाट्सएप ग्रुप नजर आ रहा है।
- वीडियो में सिपाही सादे कपड़ों में मंदिर में खड़ा दिख रहा है। मंदिर में जन्माष्टमी के कारण भक्तों की भीड़ है। फोटो में उसके पीछे भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा की पूजा करते लोग दिख रहे हैं। सिपाही पर कड़ा एक्शन लिया गया है। उसको धार्मिक भावना को भड़काने की जुर्म में लाइन हाजिर कर दिया है।
ड्यूटी पर नहीं था सिपाही
भास्कर वर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त, कवि नगर ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। सिपाही को लाइन हाजिर किया है। जन्माष्टमी के दिन ली गई के दौरान सिपाही ड्यूटी पर नहीं था।