    राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को प्रेमजाल में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाए; अश्लील वीडियो से करता रहा ब्लैकमेल

    UP Sexual Assault Case: उत्तर-प्रदेश के रामपुर में केमरी थाना क्षेत्र में वसीम नामक युवक ने राहुल बनकर विवाहिता को प्रेमजाल में फंसाया। उसने शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और नशीली दवाएं देकर उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ा। पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 02:43:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 03:14:50 PM (IST)
    HighLights

    1. राहुल बनकर वसीम ने रची साजिश।
    2. विवाहिता के बनाए अश्लील वीडियो।
    3. नशीली दवाओं से बिगड़ा मानसिक हाल।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश में रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां वसीम नामक युवक ने राहुल बनकर एक विवाहिता को अपने प्रेमजाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी की हरकतें यहीं तक सीमित नहीं रहीं, उसने विवाहिता को नशीली दवाएं भी दीं जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया।

    ब्लैकमेल करके करता रहा दुष्कर्म

    पीड़िता के पति ने 14 अगस्त को केमरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी शादी नौ साल पहले बरेली के फतेहगंज पूर्वी की युवती से हुई थी। पत्नी को केमरी में जनसेवा केंद्र पर काम करने वाले वसीम ने अपने झांसे में लिया। उसने अपना नाम राहुल बताया और धीरे-धीरे उससे शारीरिक संबंध बना लिए। इस दौरान उसने विवाहिता के अश्लील वीडियो और फोटो बनाए और उन्हीं के आधार पर दबाव डालकर बार-बार दुष्कर्म करने लगा।

    परिवार को खाने में देती थी नशीली दवाएं

    शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वसीम नशीली दवाएं देता रहा, जिसके चलते विवाहिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई और अपने छह वर्षीय पुत्र की देखभाल तक नहीं कर पा रही है। आरोपी के दबाव में विवाहिता परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी, जिसके बाद रात में वसीम घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करता था।

    क्षेत्र में पहले भी हुईं ऐसी घटनाएं

    पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने मामले की पुष्टि की है। गौरतलब है कि केमरी क्षेत्र में पहले भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी माह में बेंगलुरु की एक युवती भी ऐसे ही छल का शिकार हुई थी, जहां एक युवक ने अपना नाम बदलकर शादी की और बाद में उसकी असलियत सामने आई।

