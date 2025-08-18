राहुल बनकर वसीम ने विवाहिता को प्रेमजाल में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाए; अश्लील वीडियो से करता रहा ब्लैकमेल

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश में रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां वसीम नामक युवक ने राहुल बनकर एक विवाहिता को अपने प्रेमजाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी की हरकतें यहीं तक सीमित नहीं रहीं, उसने विवाहिता को नशीली दवाएं भी दीं जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया।

ब्लैकमेल करके करता रहा दुष्कर्म पीड़िता के पति ने 14 अगस्त को केमरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी शादी नौ साल पहले बरेली के फतेहगंज पूर्वी की युवती से हुई थी। पत्नी को केमरी में जनसेवा केंद्र पर काम करने वाले वसीम ने अपने झांसे में लिया। उसने अपना नाम राहुल बताया और धीरे-धीरे उससे शारीरिक संबंध बना लिए। इस दौरान उसने विवाहिता के अश्लील वीडियो और फोटो बनाए और उन्हीं के आधार पर दबाव डालकर बार-बार दुष्कर्म करने लगा।