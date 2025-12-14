सख्त एक्शन मोड में SSP, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर तीन पुलिसकर्मी निलंबित

डिजिटल डेस्क। मेरठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. विपिन ताडा ने अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार देर रात उन्होंने तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर कार्रवाई जानकारी के अनुसार, परतापुर थाने में तैनात हेडकॉन्स्टेबल शैलेंद्र के खिलाफ लंबे समय से अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही थीं। बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर एसएसपी ने उनके निलंबन का आदेश दिया।