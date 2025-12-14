मेरी खबरें
    UP News: मेरठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. विपिन ताडा ने अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार देर रात उन्होंने तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 03:50:27 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 03:52:11 PM (IST)
    सख्त एक्शन मोड में SSP, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर तीन पुलिसकर्मी निलंबित
    मेरठ एसएसपी डा. विपिन ताडा।

    HighLights

    1. कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है
    2. बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर कार्रवाई
    3. पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क। मेरठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. विपिन ताडा ने अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार देर रात उन्होंने तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

    बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर कार्रवाई

    जानकारी के अनुसार, परतापुर थाने में तैनात हेडकॉन्स्टेबल शैलेंद्र के खिलाफ लंबे समय से अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही थीं। बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर एसएसपी ने उनके निलंबन का आदेश दिया।


    वहीं, कॉन्स्टेबल राजिक अली और यशपाल बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों को भी निलंबित कर दिया गया।

    पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

    इसी बीच मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने शनिवार रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया।

    मुठभेड़ पर पुलिस का क्या कहना है?

    पुलिस के मुताबिक, गश्त के दौरान टीम अहमदपुरी पुलिया पर पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस के रुकने का इशारा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया।

    बदमाश पर कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज

    गिरफ्तार बदमाश की पहचान शहजाद पुत्र इस्लाम निवासी राधना, थाना किठौर के रूप में हुई है। उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस और 1500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। शहजाद के खिलाफ लूट, डकैती और चोरी के कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

