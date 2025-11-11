मेरी खबरें
    क्या सहारनपुर से रची गई दिल्ली धमाके की साजिश, कौन है आदिल जिसकी निशानदेही पर खुला आतंकी का नेटवर्क?

    Delhi Blast: दिल्ली में हुए धमाके के मामले में सहारनपुर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने आदिल नामक व्यक्ति की निशानदेही पर डॉक्टर मुज्म्मिल को गिरफ्तार किया है। आदिल सहारनपुर का रहने वाला है और धमाके की साजिश में शामिल माना जा रहा है। पुलिस अब आदिल की तलाश कर रही है और मुज्म्मिल से पूछताछ जारी है, ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके।

    क्या सहारनपुर से रची गई दिल्ली धमाके की साजिश, कौन है आदिल जिसकी निशानदेही पर खुला आतंकी का नेटवर्क?
    एजेंसियों के निशाने पर आए डॉक्टर मुजम्मिल व डॉक्टर आदिल।

    1. दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
    2. डॉ. आदिल की निशानदेही पर डॉ. मुजम्मिल गिरफ्तार
    3. सुरक्षा एजेंसियां अन्य संदिग्ध संपर्कों की भी जांच कर रही

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और अन्य एजेंसियों ने कई जगह छापेमारी शुरू कर दी है। इस बीच जांच का फोकस अब सहारनपुर में तैनात डॉक्टर. आदिल अहमद और उसके नेटवर्क पर आ गया है, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश जम्मू-कश्मीर से शुरू होकर सहारनपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंची।

    आखिर कौन है डॉ. आदिल?

    जानकारी के मुताबिक, डॉ. आदिल अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत था। छह नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे सहारनपुर से हिरासत में लिया और ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर ले गई।


    जांच में खुलासा हुआ कि बीते महीने श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लगे पोस्टरों के मामले में भी डॉ. आदिल का नाम सामने आया था। इन पोस्टरों के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में तनाव फैल गया था।

    फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी

    डॉ. आदिल से पूछताछ के दौरान फरीदाबाद निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद का नाम सामने आया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक, मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉ. शाहीन शाहिद (लालबाग, लखनऊ निवासी) के नाम पर पंजीकृत एक कार जांच के घेरे में है, जिसे ब्लास्ट में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एटीएस की टीम ने मंगलवार को लखनऊ स्थित शाहीन शाहिद के पुश्तैनी घर पर छापा मारा और उसके संपर्कों की जांच की।

    सहारनपुर में खुफिया एजेंसियों का डेरा

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद खुफिया एजेंसियों ने सहारनपुर में अपना कैंप स्थापित कर लिया है। डॉ. आदिल के किराए के मकान और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। अब तक करीब सात डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि आदिल के घर पर रात में आने-जाने वाले कई संदिग्ध युवकों की पहचान कर ली गई है।

    जांच में नया मोड़

    एजेंसियों का मानना है कि डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। कार ब्लास्ट के तार इन्हीं के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोनों डॉक्टरों से पूछताछ जारी है, और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट किसने लिखी और कैसे इसे अंजाम दिया गया।

