क्या सहारनपुर से रची गई दिल्ली धमाके की साजिश, कौन है आदिल जिसकी निशानदेही पर खुला आतंकी का नेटवर्क?

डिजिटल डेस्क। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और अन्य एजेंसियों ने कई जगह छापेमारी शुरू कर दी है। इस बीच जांच का फोकस अब सहारनपुर में तैनात डॉक्टर. आदिल अहमद और उसके नेटवर्क पर आ गया है, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश जम्मू-कश्मीर से शुरू होकर सहारनपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंची।

आखिर कौन है डॉ. आदिल? जानकारी के मुताबिक, डॉ. आदिल अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत था। छह नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे सहारनपुर से हिरासत में लिया और ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर ले गई।