मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महिला ने उठाया हैरानी वाला फैसला, तीन बेटियों की हत्या करके खुद भी लगाई फांसी, आखिर क्या थी मजबूरी?

    UP News: बागपत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां टीकरी कस्बे में एक महिला ने अपनी तीन बेटियों की हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि तीनों बच्चियों के शव एक ही बेड पर पड़े थे और महिला का शव पंखे पर झूल रहा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 02:26:38 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 02:26:38 PM (IST)
    महिला ने उठाया हैरानी वाला फैसला, तीन बेटियों की हत्या करके खुद भी लगाई फांसी, आखिर क्या थी मजबूरी?
    महिला ने तीन बेटियों की हत्या करके खुद भी लगाई फांसी

    HighLights

    1. महिला ने अपनी तीन बच्चियों के साथ किया सुसाइड
    2. घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है
    3. पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में ले लिया है

    एजेंसी, बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां टीकरी कस्बे में एक महिला ने अपनी तीन बेटियों की हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि पारिवारिक कलह की वजह से महिला ने यह कदम उठाया।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल विकास कुमार दूसरी पत्नी तेज कुमारी के साथ टीकरी कस्बा स्थित भोजान पट्टी में रहता है औ टूरिस्ट बस चलाने का काम करता है। इस कपल के पास दो बेटी थीं, जिनका नाम किट्टो और मीरा था। किट्टो की उम्र दो साल जबकि मीरा की उम्र पांच महीने थी। इसके अलावा इनके साथ सात वृषीय गुंजन भी रहती थी, जो विकास की पहली पत्नी से थी। हालांकि पिछले कुछ समय से गुंजन मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में अपनी बुआ के यहां रह रही थी।

    आने वाला था गुंजन का बर्थडे

    आगामी 12 सितंबर को गुंजन का बर्थडे था, इसलिए विकास दो दिन से घर आया हुआ था। सोमवार को तेज कुमारी गुंजन को उसकी बुआ के यहां से घर ले आई थी। मंगलवार रात लगभग साढ़े आठ बजे विकास घर पर ही था। इसी दौरान उसने पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

    यह वही समय था, जब तेज कुमारी ने जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया। विकास ने लगातार दरवाजा भी खटखटाया, हालांकि अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने इसके बाद तुरंत मोहल्ले के लोगों को आवाज दी, जिसके बाद काफी लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई।

    यह भी पढ़ें- World Suicide Prevention Day 2025: क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? जानें कब हुई इसकी शुरुआत?

    बेड पर पड़े थे तीनों बच्चियों के शव

    दोघट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तककीकात की तो पता चला कि कमरे के अंदर तीन बच्चियों के शव एक ही बेड पर पड़े थे और तेज कुमारी का शव पंखे पर झूल रहा था। पुलिस ने इसके बाद तुरंत रोशनदान तुड़वाया और एक युवक को अंदर भेजा। जांच में पता चला कि अंदर से दरवाजे का ताला लगा था। अंदर का ताला तुड़वाकर पुलिस कमरे में घुसी। पुलिस ने महिला के शव को नीचे उतारकर चारों के शवों को कब्जे में ले लिया है, जिसकी जांच चल रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.