UP News: मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, कई इलाके डूबे, हजारों लोग प्रभावित

एजेंसी, मेरठ: उत्तर भारत के राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र के सभी नदी-नाले उफान पर हैं। यमुना नदी भी उफान पर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना खतरे के निशान ने 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहां नदियों के किनारे बसे गावों और यमुना के खादर पर बने बसाहट के इलाकों जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ जैसे हालात के कारण 2000 से अधिक मकान प्रभावित हो चुके हैं।

बता दें कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से रात भर में 200 पानी सिहायसी इलाके में और 200 मीटर तक घुस गया है। इलाके 300 से ज्यादा मकानों में पानी घुसने के कारण लोगों ने यहां के मकान खाली कर दिए हैं और आस-पास के आश्रय स्थालों पर चले गए हैं। शुक्रवार दोपहर के बाद से भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। शनिवार सुबह यमुना का जलस्तर मथुरा में 167 मीटर तक पहुंच गया।