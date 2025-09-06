मेरी खबरें
    UP News: मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, कई इलाके डूबे, हजारों लोग प्रभावित

    उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश और पानी छोड़े जाने के कारण यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। मथुरा में यमुना के खादर पर बसी बस्तियों में पानी भर चुका है। लोग अपने-अपने घरों को खाली करके आश्रयस्थलों पर जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 11:03:17 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 11:23:56 AM (IST)
    UP News: मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, कई इलाके डूबे, हजारों लोग प्रभावित
    मथुरा में बस्तियों में घुसा यमुना का पानी

    HighLights

    1. मथुरा में खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही यमुना
    2. नदी के तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित
    3. मथुरा में शहर के बाजारों में नदी का पानी घुस जाने की आशंका

    एजेंसी, मेरठ: उत्तर भारत के राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र के सभी नदी-नाले उफान पर हैं। यमुना नदी भी उफान पर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना खतरे के निशान ने 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहां नदियों के किनारे बसे गावों और यमुना के खादर पर बने बसाहट के इलाकों जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ जैसे हालात के कारण 2000 से अधिक मकान प्रभावित हो चुके हैं।

    बता दें कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से रात भर में 200 पानी सिहायसी इलाके में और 200 मीटर तक घुस गया है। इलाके 300 से ज्यादा मकानों में पानी घुसने के कारण लोगों ने यहां के मकान खाली कर दिए हैं और आस-पास के आश्रय स्थालों पर चले गए हैं। शुक्रवार दोपहर के बाद से भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। शनिवार सुबह यमुना का जलस्तर मथुरा में 167 मीटर तक पहुंच गया।

    यमुना में छोड़ा जा रहा पानी

    बता दें कि मंगलवार को यमुना में 3.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिसके बाद से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके नदी में हिंडन, ताजेवाला और ओखला बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार इसी प्रकार यमुना का जल स्तर खतरे के 86 सेंटीमीटर तक बढ़ जाने के कारण मथुरा का स्वामी घाट पानी में डूब गया है। जबकी बिश्राम, राजा और प्रयाग घाट पर यमुना का जलस्तर मात्र 2 फीट नीछे रह गया है।

    शहर के बाजारों में घुस सकता है पानी

    जानकारों का कहना है कि यदि नदी का जलस्तर कुछ सेंटीमीटर और बढ़ा तो विश्राम समेत अन्य घाट भी पानी में डूब जाएंगे। वहीं शहर के बाजारों में भी नदी का पानी घुस जाने की आशंका है। सड़कों पर भी पानी भरने से आवागमन और यातायात प्रभावित हो सकता है।

    जनजीवन अस्त-व्यस्त

    नदी के तटीय इलाकों में बसी बस्तियों में पानी 200 मीटर तक घुस गया है। इलोकों की गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इलाके की बिजली पूरी तरह काट दी गई है। इलाके में पानी भरने के कारण आश्रय स्थलों पर शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यमुना के खादर क्षेत्र में दर्जनों मकान खाली करवाए जा चुके हैं। ऐसे में लोगों के लिए और प्रशासन के लिए भी समास्या बढ़ती दिख रही है।

