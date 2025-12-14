'मैं भागने जा रहा हूं', ब्राउन यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप, छात्र ने मां को भेजा भावुक मैसेज

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग से पूरे कैंपस में बवाल मच गया। इस गोलीबारी की घटना में दो लोगों की जान चली गई और आठ अन्य घायल हो गए। यह घटना अमेरिकी समयानुसार दोपहर 4:05 बजे यूनिवर्सिटी की बारुस एंड होली बिल्डिंग में हुई, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है और जहां फाइनल एग्जाम चल रहे थे।
काले कपड़ों में एक हमलावर यूनिवर्सिटी में घुसा और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले के डर से सभी छात्र कमरों में छिप गए। इस दौरान, मौत को सामने देखकर एक छात्र ने सबसे पहले अपनी मां को मैसेज भेजा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में शम्साह अमरसी ने बताया कि उनका बेटा जैडेन एंसेल्मो उस वक्त कैंपस में मौजूद था।
जैडेन ने अपनी मां को मैसेज किया, "मां, कैंपस में शूटिंग हो रही है। मैं भागने जा रहा हूं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।" यह संदेश पाते ही शम्साह ने तुरंत बेटे को अपना फोन साइलेंट करने और अपने 12 दोस्तों के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने की सलाह दी। गोलीबारी की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी ने तुरंत अलर्ट जारी किया और छात्रों को दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट करने और सुरक्षित छिपने के निर्देश दिए।
पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही कैंपस को घेर लिया और कई घंटों तक हमलावर की तलाश करती रही, लेकिन हमलावर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख व्यक्त किया है।