पाकिस्तान के कराची में 6 अलग-अलग जगहों पर फायरिंग, 4 की मौत से लोगों में दहशत

डिजिटल डेस्क, इंदौर: भारत के परोड़ी देश पाकिस्तान के शहर कराची में एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई है। 6 जगहों पर फायरिंग में 4 लोगों के मौत की खबर आ रही है। फायरिंग की घटनाएं शनिवार की बतायी जा रही है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लूटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को कराची शहर में लूटपाट के इरादे से कई जगहों पर फायरिंग की गई है। शहर के इकबाल मार्केट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एलपीजी की दुकान पर लूटपाट के दौरान फायरिंग हुई। जिसमें दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान दुकानदार ने अपनी जान बचाने के लिए लुटेरों के हाथ से बंदूक छीन ली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इसमें लुटेरे को भी गोली लगी।

सरेआम सिर में दागी 3 गोलियां फायरिंग की दूसरी घटना कराची शहर के शेरपाओ इलाके में हुई, यहां एक व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी गई। व्यक्ति अपनी बाइक पर जा रहा था। इस दौरान दो लोगों ने उसका पिछा किया और बीच सड़क उसके सिर पर 3 गोलियां दाग दी। उस व्यक्ति की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के एनकाउंटर में एक की मौत कराची में मलिर में बकरा पीरी के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, एनकाउंटर के दौरान अपराधी को गोली लगी और उसकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि मृतक एक पेशेवर लुटेरा था, एसएसपी के अनुसार मृतक काठीवाड़ी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और गैंग-वॉर में भी शामिल था।