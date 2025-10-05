मेरी खबरें
    पाकिस्तान के कराची शहर मे शनिवार को कई अलग-अलग इलाकों में फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। इन फायरिंगों में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। वहीं मृतकों में एक महिला भी शामिल है। कराची में सरेआम गोलाबारी और मौतों से लोगों में दहशत है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 10:23:05 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 10:26:57 AM (IST)
    पाकिस्तान के कराची में 6 अलग-अलग जगहों पर फायरिंग, 4 की मौत से लोगों में दहशत
    कराची में 6 जगहों पर फायरिंग

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: भारत के परोड़ी देश पाकिस्तान के शहर कराची में एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई है। 6 जगहों पर फायरिंग में 4 लोगों के मौत की खबर आ रही है। फायरिंग की घटनाएं शनिवार की बतायी जा रही है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लूटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

    मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को कराची शहर में लूटपाट के इरादे से कई जगहों पर फायरिंग की गई है। शहर के इकबाल मार्केट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एलपीजी की दुकान पर लूटपाट के दौरान फायरिंग हुई। जिसमें दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान दुकानदार ने अपनी जान बचाने के लिए लुटेरों के हाथ से बंदूक छीन ली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इसमें लुटेरे को भी गोली लगी।

    सरेआम सिर में दागी 3 गोलियां

    फायरिंग की दूसरी घटना कराची शहर के शेरपाओ इलाके में हुई, यहां एक व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी गई। व्यक्ति अपनी बाइक पर जा रहा था। इस दौरान दो लोगों ने उसका पिछा किया और बीच सड़क उसके सिर पर 3 गोलियां दाग दी। उस व्यक्ति की भी मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस के एनकाउंटर में एक की मौत

    कराची में मलिर में बकरा पीरी के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, एनकाउंटर के दौरान अपराधी को गोली लगी और उसकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि मृतक एक पेशेवर लुटेरा था, एसएसपी के अनुसार मृतक काठीवाड़ी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और गैंग-वॉर में भी शामिल था।

    महिला को मारी गोली

    इसके अलावा, कराची के जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में भी गोली बारी हुई। यहां एक महिला को गोली मार दी गई। महिला की भी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक अन्य स्थान पर फायरिंग में मजदूर को गोली लगी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस की ओर से इन सभी मामलों को लेकर जानकारी दी गई है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की सरेआम हत्याएं और गोलीबारी की घटनाएं तो आम हो गई हैं। पड़ोसी देश में सूरक्षा और व्यवस्था की बदहाली की प्रमाण हैं। एक ही शहर के 6 जगहों पर गोलीबारी और 4 लोगों की मौत।

