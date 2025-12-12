मेरी खबरें
    6 महीने में 1.3 करोड़ की नौकरी का ऑफर, लेकिन युवक नाखुश, दुविधा में फंसकर सोशल मीडिया पर मांगी राय
    6 महीने में 1.3 करोड़ की नौकरी का ऑफर।

    डिजिटल डेस्क। करियर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बैठाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। कई बार नौकरी में मिलने वाला पैकेज तो दिल खुश कर देता है, पर काम की जगह और परिस्थितियों के कारण मन डर भी जाता है। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक युवा Researcher अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को लेकर उलझा हुआ है।

    अंटार्कटिका में नौकरी, लेकिन फैसला मुश्किल

    पर्यावरण अनुसंधान से जुड़े 29 वर्षीय एक शोधकर्ता को कंपनी ने छह महीने के लिए अंटार्कटिका के मैकमुर्डो स्टेशन पर तैनाती का प्रस्ताव दिया है। यह ऑफर आर्थिक रूप से बेहद आकर्षक है 6 महीने के लिए करीब 1.3 करोड़ रुपये (145 हजार डॉलर)। इसके अलावा कंपनी भोजन, रहने, उड़ान और उपकरणों का पूरा खर्च खुद उठाएगी। यानी वहां रहने के दौरान शोधकर्ता को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा।


    पर्सनल लाइफ में तनाव की आशंका

    हालांकि, इतने लुभावने ऑफर के बावजूद शोधकर्ता उधेड़बुन में है। उसने रेडिट पर पोस्ट शेयर कर बताया कि नौकरी का यह मौका उसकी निजी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।

    वह पिछले तीन साल से रिलेशनशिप में है, और उसकी गर्लफ्रेंड उसके छह महीनों के लिए इतने दूर, पूरी तरह अलग-थलग जगह जाने से खुश नहीं है।

    शोधकर्ता ने लिखा कि उसकी मौजूदा नेटवर्थ करीब 1.62 करोड़ रुपये है। अगर वह यह जॉब करता है, तो उसकी कुल संपत्ति लगभग दोगुनी हो सकती है। करियर में भी यह अनुभव उसके लिए बड़ी छलांग साबित होगा, लेकिन छह महीने की एकांत जिंदगी का ख्याल उसे परेशान कर रहा है।

    सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

    शोधकर्ता की यह पोस्ट वायरल हो गई है, जिस पर अब तक 7,000 से ज्यादा अपवोट और हजारों कमेंट आ चुके हैं। कई यूजर्स ने उसे यह मौका लपक लेने की सलाह दी।

    एक यूजर ने लिखा “मेरी जगह आप होते तो मैं जरूर जाता। सिर्फ छह महीनों में संपत्ति दोगुनी करना शानदार मौका है। यह आपके दोनों के भविष्य के लिए फायदेमंद होगा।”

    दूसरे यूजर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा “मैं मैकमुर्डो में काम कर चुका हूं। कुछ समय बाद वहां रहना उबाऊ लग सकता है, लेकिन अगर फील्ड वर्क का मौका मिले तो यह जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव होगा। हां, रिश्तों में तनाव जरूर आता है।”

    अंतिम फैसला अभी बाकी

    शोधकर्ता फिलहाल समझ नहीं पा रहा है कि करियर को प्राथमिकता दे या अपनी निजी जिंदगी को। सोशल मीडिया पर मिली सलाहों ने उसकी परेशानी तो कम नहीं की, लेकिन उसे अलग-अलग दृष्टिकोण जरूर दिए हैं। अब वह कौन-सा रास्ता चुनता है यह देखने वाली बात होगी।

