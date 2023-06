Indian Girl Murdered In London: लंदन के वेम्बली में एक भारतीय महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसकी पहचान तेजस्विनी रेड्डी के रूप में की है। 27 साल की तेजस्विनी हैदराबाद से हायर स्टडीज के लिए लंदन गई थी। वहां वेम्बली के एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नील्ड क्रेसेंट में उसके ब्राजीलियाई फ्लैटमेट ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तेजस्विनी पिछले साल ही मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए लंदन गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

#WATCH | The UK | A Telugu girl - identified as Tejaswini Reddy - who had gone to London for higher studies, was stabbed to death at a residential property in Neeld Crescent, Wembley. Police recently made the third arrest in connection with the fatal stabbing.

