पाकिस्तान भले ही कितना भी ऊंचा क्यों न उड़ ले, लेकिन कभी न कभी उसे अपने मुंह की ही खानी पड़ती है। तालिबान का समर्थन कर रहे पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति अमरूल्लाह सालेह ने ऐसा तंज कसा है, जिसके बाद से पाकिस्तानियों को अब कुछ दिनों तक तो नींद ही नहीं आने वाली। इतिहास का वो दौर तो आज भी किताबों में पढ़ने को मिलता जाता है जब पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने खुद को संरेडर कर दिया था। आज वह दौर एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया और पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो गई।

जी हां अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति अमरूल्लाह सालेह ने पाकिस्तानी सेना की भारतीय फौज के सामने सरेंडर की तस्वीर अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होनें लिखा है कि हमारे इतिहास में कभी ऐसी तस्वीर नहीं है और न कभी होगी। हां कल कुछ पल के लिए उस वक्त मैं हिल गया था, जब हमारे ऊपर से गुजरते हुए राॅकेट कुछ मीटर की दूरी पर गिरा था। पाकिस्तान के प्रिय ट्वीटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद आपके उस घाव पर मरहम नहीं लगाएगा, जो घाव आपको इस तस्वीर से मिले होगें। कोई और रास्ता तलाशिए’’। बतादें कि पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा है कि अफगानिस्तान पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाए इसके लिए वह तालिबान का समर्थन कर रहा है।

We don't have such a picture in our history and won't ever have. Yes, yesterday I flinched for a friction of a second as a rocket flew above & landed few meters away. Dear Pak twitter attackers, Talibn & terrorism won't heal the trauma of this picture. Find other ways. pic.twitter.com/lwm6UyVpoh

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) July 21, 2021