पाकिस्तान में Nankana Sahib गुरुद्वारे पर हमले के बाद तनाव कायम है। अब पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि स्थानीय प्रशासन ने सिख समाज द्वारा निकाले जाने वाले नगर कीर्तन पर रोक लगा दी है। स्थानीय पुलिस को लगता है कि यदि नगर कीर्तन निकलेगा तो इलाके में तनाव फैल सकता है। इससे पहले शुक्रवार शाम इस विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारे पर कुछ लोगों ने हमला किया गया था। हमला करने वालों में मुख्य ग्रंथी ज्ञानी भगवान सिंह की बेटी जगजीत कौर का अपहरण कर उसका धर्मांतरण और जबरन निकाह करवाने वाले परिवार के लोग भी शामिल थे। भारत ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान से सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

Latest visuals from #GurudwaraNankanaSahib. According to Pakistan media reports, Pakistan is unlikely to allow Sikhs to take out 'Nagar Kirtan' today claiming there is tension still brewing in the area. pic.twitter.com/rK4fSjb1VD

— ANI (@ANI) January 4, 2020