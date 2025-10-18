दिवाली पर मिलान से दिल्ली लौट रहे 256 लोग फंसे, तकनीकी कारणों से Air India की फ्लाइट कैंसल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली के मिलान से दिल्ली लौटने की तैयारी कर रहे 256 यात्रियों और 10 से ज्यादा क्रू मेंबर की दिवाली की खुशियां उस समय फीकी पड़ गईं, जब एअर इंडिया की फ्लाइट AI-138 तकनीकी खराबी के कारण रद हो गई। विमान की खराबी के चलते यात्रियों को मिलान में ही रोक दिया गया, जबकि एक यात्री जिनका शेंगन वीजा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, उन्हें किसी दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में एडजस्ट किया गया।

एअर इंडिया का बयान आया इस पर एअर इंडिया का बयान भी सामने आया है। एअर इंडिया ने बयान जारी कर बताया, '17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान को विमान में आए तकनीकी कारणों से रद किया गया। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया।' एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्रियों को होटल में ठहराया गया है। हालांकि, एयरपोर्ट से आसपास सीमित जगह होने के कारण कुछ यात्रियों को दूर के होटलों में ठहराना पड़ा।