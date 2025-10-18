मेरी खबरें
    दिवाली पर मिलान से दिल्ली लौट रहे 256 लोग फंसे, तकनीकी कारणों से Air India की फ्लाइट कैंसल

    Air India Flight: दिवाली जैसे बड़े त्योहार के लिए इटली से भारत लौट रहे 256 यात्रियों और चालक दल के 10 सदस्यों की त्योहार की योजनाएं तब बर्बाद हो गईं, जब एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान (AI-138) को तकनीकी खराबी के कारण रद कर दिया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 09:57:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 10:09:03 PM (IST)
    दिवाली पर मिलान से दिल्ली लौट रहे 256 लोग फंसे, तकनीकी कारणों से Air India की फ्लाइट कैंसल
    तकनीकी कारणों से Air India की फ्लाइट कैंसल (फाइल फोटो)

    1. मिलान से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट दिवाली से पहले रद
    2. तकनीकी कारणों से Air India की फ्लाइट कैंसल
    3. दिल्ली-ढाका वाली एअर इंडिया उड़ान में भी देरी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली के मिलान से दिल्ली लौटने की तैयारी कर रहे 256 यात्रियों और 10 से ज्यादा क्रू मेंबर की दिवाली की खुशियां उस समय फीकी पड़ गईं, जब एअर इंडिया की फ्लाइट AI-138 तकनीकी खराबी के कारण रद हो गई। विमान की खराबी के चलते यात्रियों को मिलान में ही रोक दिया गया, जबकि एक यात्री जिनका शेंगन वीजा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, उन्हें किसी दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में एडजस्ट किया गया।

    एअर इंडिया का बयान आया

    इस पर एअर इंडिया का बयान भी सामने आया है। एअर इंडिया ने बयान जारी कर बताया, '17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान को विमान में आए तकनीकी कारणों से रद किया गया। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया।' एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्रियों को होटल में ठहराया गया है। हालांकि, एयरपोर्ट से आसपास सीमित जगह होने के कारण कुछ यात्रियों को दूर के होटलों में ठहराना पड़ा।


    यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता- एअर इंडिया

    एअर इंडिया ने आगे बताया कि प्रभावित यात्रियों को 20 अक्टूबर या उसके बाद की फ्लाइट्स में एडजस्ट किया जा रहा है, जिसमें एअर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की फ्लाइट्स शामिल हैं। बयान में कहा गया कि यात्रियों को जमीन पर हर संभव सहायता, जैसे भोजन और परिवहन उपलब्ध करा रही है और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

    दिल्ली-ढाका वाली एअर इंडिया उड़ान में भी देरी

    इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर भीषण आग लगने के कारण सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। इसी वजह से एअर इंडिया की दिल्ली-ढाका फ्लाइट AI-237 को देर शाम उड़ान भरनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया।

