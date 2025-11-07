न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी ने चुनी केवल महिलाओं की टीम, 'Trump को टक्कर या...' क्या है वजह?

एजेंसी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार (5 नवंबर 2025) को इतिहास रचते हुए एक संपूर्ण महिला परिवर्तन टीम की घोषणा की। वह 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। क्वींस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममदानी ने कहा, 'हम एक ऐसा प्रशासन बनाएंगे जो समान रूप से सक्षम और दयालु होगा, ईमानदारी से प्रेरित होगा और इस शहर के हर नागरिक की तरह मेहनती होगा।'

सदी में सबसे कम उम्र के मेयर 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर, दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर, अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर और एक सदी में सबसे कम उम्र के मेयर बनने जा रहे हैं। मूल रूप से भारतीय वंश के ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और वे अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता 1 जनवरी से ही काम शुरू करने की होगी।

कौन-कौन है ममदानी की टीम में? ममदानी की महिला परिवर्तन टीम में राजनीतिक सलाहकार एलाना लियोपोल्ड को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं सह-अध्यक्षों में पूर्व उप-महापौर मारिया टोरेस-स्प्रिंगर, एफटीसी की पूर्व अध्यक्ष लीना खान, यूनाइटेड वे ऑफ न्यूयॉर्क सिटी की सीईओ ग्रेस बोनिला, और पूर्व उप-महापौर मेलानी हार्टजोग शामिल हैं। ममदानी ने कहा कि उनकी टीम पुराने मुद्दों को नए समाधानों से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे अपने अभियान के वादों जैसे किराये पर रोक, मुफ्त बस सेवा, सार्वभौमिक बाल देखभाल, और कॉर्पोरेट टैक्स के जरिये सामाजिक सेवाओं का विस्तार पर काम करेंगे।