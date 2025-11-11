मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    America Plane Crash: और एक प्लेन, पानी में गया 'छपाक', देखें हादसे का Viral Video

    America Plane Crash Viral Video: अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा टर्बोप्रॉप विमान हादसे का शिकार हो गया। यह विमान जमैका में आए विनाशकारी तूफान 'मेलिसा' से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के मिशन पर था। उड़ान के दौरान प्लेन का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह एक घर के स्विमिंग पूल में जा गिरा।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 01:26:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 01:26:35 PM (IST)
    America Plane Crash: और एक प्लेन, पानी में गया 'छपाक', देखें हादसे का Viral Video
    अमेरिका में प्लेन क्रैश की तस्वीरें। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा टर्बोप्रॉप विमान हादसे (America Plane Crash Viral Video) का शिकार हो गया। यह विमान जमैका में आए विनाशकारी तूफान 'मेलिसा' से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के मिशन पर था। उड़ान के दौरान प्लेन का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह एक घर के स्विमिंग पूल में जा गिरा। इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

    घर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा


    घटना कोरल स्प्रिंग्स इलाके की है, जहां सोमवार को यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन मृतकों की पहचान या विमान से जुड़ी तकनीकी जानकारी साझा करने से इनकार किया है। कोरल स्प्रिंग्स पार्कलैंड अग्निशमन विभाग के उप प्रमुख माइक मोजर ने बताया कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पूल से मलबा हटाया गया। सौभाग्य से जिस घर के पास विमान गिरा, वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।

    पूल में विमान डूबा, चारों ओर मलबा

    इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को सीधे पूल में गिरते देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्रैश के दौरान इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के लोग सहम गए। जब लोग बाहर निकले, तो पूल में विमान डूबा हुआ मिला और चारों ओर मलबा फैला था।

    1.20 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान

    उधर, जमैका में चक्रवाती तूफान मेलिसा ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 1.20 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है और करीब 90 हजार परिवार प्रभावित हुए हैं। लगभग दो हजार लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस आपदा के बीच राहत मिशन के दौरान हुआ यह विमान हादसा रेस्क्यू अभियान के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है।

    इसे भी पढ़ें... दक्षिण अफ्रीका जाकर सीखा हंटिंग गेम, फिर लौटकर एमपी के जंगलों में किया जानवरों का शिकार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.