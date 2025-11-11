America Plane Crash: और एक प्लेन, पानी में गया 'छपाक', देखें हादसे का Viral Video

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा टर्बोप्रॉप विमान हादसे (America Plane Crash Viral Video) का शिकार हो गया। यह विमान जमैका में आए विनाशकारी तूफान 'मेलिसा' से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के मिशन पर था। उड़ान के दौरान प्लेन का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह एक घर के स्विमिंग पूल में जा गिरा। इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

"Officials with the City of Fort Lauderdale said the plane, a Beechcraft King Air, had left Fort Lauderdale Executive Airport and was en route to Montego Bay in Jamaica to… pic.twitter.com/VskzOPvpBX

घटना कोरल स्प्रिंग्स इलाके की है, जहां सोमवार को यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन मृतकों की पहचान या विमान से जुड़ी तकनीकी जानकारी साझा करने से इनकार किया है। कोरल स्प्रिंग्स पार्कलैंड अग्निशमन विभाग के उप प्रमुख माइक मोजर ने बताया कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पूल से मलबा हटाया गया। सौभाग्य से जिस घर के पास विमान गिरा, वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।

पूल में विमान डूबा, चारों ओर मलबा

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को सीधे पूल में गिरते देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्रैश के दौरान इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के लोग सहम गए। जब लोग बाहर निकले, तो पूल में विमान डूबा हुआ मिला और चारों ओर मलबा फैला था।