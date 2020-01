वॉशिंगटन। भारत में योग का अभ्यास प्राचीन काल से होता रहा है। समय-समय पर भारती को योग गुरुओं ने दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार किया। मगर हाल के दिनों में योग को विदेश में ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी नौसेना ने भी अपने जहाज पर योग करते हुए सैनिकों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ट्वीट में अमेरिकी सेना ने लिखा है- क्या आप जानते हैं कि योग (#Yoga) उन कई तरीकों में से एक है, जो समुद्र में नाविक अपने मन और शरीर को फिट रहने के लिए कर सकते हैं?

शुक्रवार को अमेरिकी नौसेना ने अपने आधिकारिक एकाउंट से योग करते हुए नौसैनिकों की तस्वीर ट्वीट की। इसमें नाविकों को एक जहाज पर योग आसन करते दिखाया गया है। अमेरिकी नौसेना ने तस्वीर साझा करते हुए योग के लाभों के बारे में लिखा है। एक योग प्रशिक्षक के पीछे सात लोगों बैठकर योग कर रहे हैं, जिसके पीछे विशाल समुद्र फैला हुआ दिख रहा है।

उनके इस ट्वीट को 19,000 से अधिक 'लाइक' मिले हैं और इसे 7,800 से अधिक बार 'रीट्वीट' किया गया है। योग जर्नल में अक्टूबर 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सेवा के सदस्यों के बीच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रयासों में योग "उभरते हुए सितारों" में से एक बन गया है। योग की प्राचीन भारतीय प्रथा विश्व भर में देश की संस्कृति का प्रतीक बन गई है।

Calm before the storm. #Namaste

Did you know that #Yoga is one of the many ways that Sailors can get their mind and body right at sea to stay Navy fit? #FridayFitness pic.twitter.com/1FiYwQlOSn

— U.S. Navy (@USNavy) January 10, 2020