12 की उम्र में बनाया प्लेन, 14 में उड़ाया... मिलिए साबरीना से, जिन्हें कहा जा रहा है 'अगला अल्बर्ट आइंस्टीन'

डिजिटल डेस्क। क्या आज के दौर में कोई ऐसा दिमाग हो सकता है जो अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग की विरासत को आगे बढ़ा सके? दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिकों का मानना है कि 32 वर्षीय साबरीना गोंजालेज (Sabrina Gonzalez) पास्टरस्की वही शख्सियत हैं। साबरीना न केवल भौतिकी की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझा रही हैं, बल्कि उन्होंने विज्ञान के प्रति अपने जुनून के लिए करोड़ों के ऑफर को भी ठुकरा दिया है।

बचपन से ही था 'जीनियस' का परिचय 1993 में शिकागो में जन्मी साबरीना की प्रतिभा बचपन में ही दुनिया के सामने आ गई थी। नन्हा इंजीनियर: महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का सिंगल-इंजन प्लेन बनाना शुरू कर दिया था।

14 साल की उम्र में संघीय विमानन प्रशासन (FAA) से अनुमति लेकर उन्होंने खुद के बनाए प्लेन को उड़ाकर सबको हैरान कर दिया।

MIT और हार्वर्ड: उन्होंने MIT से 5.0 GPA के साथ ग्रेजुएशन किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की। जब स्टीफन हॉकिंग भी हुए उनकी रिसर्च के कायल साबरीना की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके रिसर्च पेपर को महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपने कार्यों में साइट (Cite) किया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 'स्पिन मेमोरी इफेक्ट' की खोज की, जो भौतिकी की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है।