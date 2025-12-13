मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 06:55:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 06:55:17 PM (IST)
    समय से पहले ऑफिस आना पड़ा भारी... रोज 45 मिनट जल्दी पहुंचती थी महिला, कंपनी ने नौकरी से निकाला, जानें क्यों
    अनुशासनहीनता के कारण नौकरी से बर्खास्त।

    HighLights

    1. महिला को समय से पहले आने पर मिली चेतावनी
    2. कोर्ट ने कंपनी के फैसले को सही ठहराया
    3. अनुशासनहीनता के कारण नौकरी से बर्खास्त

    डिजिटल डेस्क। आमतौर पर दफ्तर समय से पहले पहुंचना प्रोफेशनलिज्म की निशानी माना जाता है। ऐसे कर्मचारियों को मेहनती और अनुशासित समझा जाता है। लेकिन स्पेन से सामने आया एक मामला इस सोच को पूरी तरह उलट देता है, जहां समय से पहले ऑफिस आना ही एक महिला कर्मचारी के लिए भारी पड़ गया।

    यह मामला इन दिनों सोशल मीडिया और प्रोफेशनल सर्कल्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक डिलीवरी कंपनी में काम करने वाली महिला को सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह रोज अपनी तय शिफ्ट से काफी पहले दफ्तर पहुंच जाती थी।


    चेतावनी के बाद भी नहीं बदली आदत

    Oddity Central की रिपोर्ट के अनुसार, महिला की ड्यूटी सुबह 7:30 बजे से शुरू होती थी, लेकिन वह रोजाना 30 से 45 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाया करती थी। कंपनी प्रबंधन ने उसे कई बार स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि वह तय समय से पहले दफ्तर न आए, क्योंकि उस समय उसके पास कोई निर्धारित काम नहीं होता था।

    मैनेजर का कहना था कि महिला की यह आदत कामकाज में मदद करने के बजाय ऑफिस की व्यवस्था को प्रभावित कर रही थी। बार-बार समझाने और चेतावनी देने के बावजूद जब उसने नियमों का पालन नहीं किया, तो कंपनी ने कड़ा कदम उठाया।

    नौकरी से निकाले जाने के बाद पहुंची कोर्ट

    नौकरी से निकाले जाने के बाद महिला ने कंपनी के फैसले को गलत बताते हुए कोर्ट का रुख किया। उसका तर्क था कि समय से पहले ऑफिस पहुंचना किसी भी तरह से अनुशासनहीनता नहीं हो सकता। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

    कोर्ट ने क्यों माना कंपनी का फैसला सही?

    सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी और कंपनी के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को पहले ही कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, फिर भी उसने कंपनी के तय नियमों का उल्लंघन किया। अदालत के मुताबिक, किसी भी संगठन में नियमों का पालन अनिवार्य होता है और बार-बार निर्देशों की अनदेखी करना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है।

    इस फैसले के बाद यह मामला एक बड़ी बहस बन गया है कि क्या हर स्थिति में समय से पहले ऑफिस पहुंचना वाकई फायदेमंद होता है, या फिर कंपनी के नियम सबसे ऊपर होते हैं।

