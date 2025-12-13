समय से पहले ऑफिस आना पड़ा भारी... रोज 45 मिनट जल्दी पहुंचती थी महिला, कंपनी ने नौकरी से निकाला, जानें क्यों

डिजिटल डेस्क। आमतौर पर दफ्तर समय से पहले पहुंचना प्रोफेशनलिज्म की निशानी माना जाता है। ऐसे कर्मचारियों को मेहनती और अनुशासित समझा जाता है। लेकिन स्पेन से सामने आया एक मामला इस सोच को पूरी तरह उलट देता है, जहां समय से पहले ऑफिस आना ही एक महिला कर्मचारी के लिए भारी पड़ गया।

यह मामला इन दिनों सोशल मीडिया और प्रोफेशनल सर्कल्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक डिलीवरी कंपनी में काम करने वाली महिला को सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह रोज अपनी तय शिफ्ट से काफी पहले दफ्तर पहुंच जाती थी।