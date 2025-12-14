Australia Firing: सिडनी के बॉन्डी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 लोगों की मौत, दो गिरफ्तार

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 05:29:54 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 05:29:54 PM (IST)
    HighLights

    1. सिडनी के बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग
    2. 10 की मौत, कई घायल, एक हमलावर भी ढेर
    3. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लोगों से की अपील

    डिजिटल डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। शहर के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में गिने जाने वाले बॉन्डी बीच पर अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीच पर मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिससे अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।

    इस घटना में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, हालांकि अधिकारियों की ओर से मृतकों और घायलों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपात सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को घेर लिया गया।


    पुलिस ने क्या कहा?

    न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि रविवार को बॉन्डी बीच इलाके से कई गोलियां चलने की आवाजें आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आम लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है।

    पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि बॉन्डी बीच पर एक गंभीर घटना को लेकर कार्रवाई जारी है और जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो जाती, तब तक लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहना चाहिए।

    वायरल हुआ बहादुरी का वीडियो

    घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदूकधारी पेड़ के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहा है। इसी दौरान एक निहत्था व्यक्ति साहस दिखाते हुए कारों के पीछे से निकलता है और अचानक हमलावर पर झपट्टा मार देता है। वह उसकी गर्दन पकड़कर उससे राइफल छीन लेता है और उसी हथियार को हमलावर पर तान देता है। यह वीडियो करीब 15 सेकेंड का बताया जा रहा है।

    PM अल्बनीज की प्रतिक्रिया

    ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला और दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और आपात सेवाएं मौके पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने आम जनता से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

    यहूदी समुदाय से जुड़ा था कार्यक्रम

    जानकारी के मुताबिक, बॉन्डी बीच पर यह फायरिंग उस समय हुई जब यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे।

    इस बीच ऑस्ट्रेलियन ज्यूश एसोसिएशन के सीईओ रॉबर्ट ग्रेगरी ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर सरकार की तैयारियां नाकाफी थीं और पहले से आशंका होने के बावजूद इस हमले को रोका नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

