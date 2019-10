वॉशिंगटन। इस्लामिक स्टेट (IS) के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत को लेकर नया खुलासा हुआ है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मुताबिक, बगदादी की अंडरवियर उसकी मौत का कारण बनी है। सेना ने अपने अंडरकवर सोर्स से यह अंडरवियर हासिल की थी, जिसके डीएनए टेस्ट से आतंकी सरगना के वहां छिपे होने की पुष्टि की गई और उसके बाद ही उसके खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाया गया।

अपनी सेना की इस बड़ी कायमाबी के बारे में एसडीएफ के सीनियर एडवाइजर पोलाट केन ने ट्वीट पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) की खुफिया यूनिट ने अमेरिका के साथ मिलकर इस मिशन पर काम किया।

पोलाट केन के मुताबिक, हमारे खुफिया एजेंट बगदादी तक पहुंचने में कामयाब रहे और उन्होंने किसी तरह से उसकी अंडरवियर हासिल कर ली। इसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के हवाले किया गया।

एसडीएफ इस साल 15 मई से बगदादी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। एसडीएफ ने ही पुष्टि की कि बगदादी पूर्वी सीरिया से डेर अल जोर चला गया है। यहीं वह मार गया।

केन ने अपनी सेना की तारीफ करते हुए लिखा कि हमारे खुफिया सूत्रों ने शानदार काम किया। कोओर्डिनेट्स भेजने से लेकर एयरड्रॉप तक के लिए सटीक जानकारी देने का काम हमारी सेना ने किया और मिशन के आखिरी मिनट तक काम करते रहे।

1- Through our own sources, we managed to confirm that Al Baghdadi had moved from Al Dashisha area in Deir Al Zor to Idlib. Since 15 May, we have been working together with the CIA to track Al Baghdadi and monitor him closely.

— بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019