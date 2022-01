ब्रिटेन में अगले सप्ताह से लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं कर्मचारियाों का वर्क फ्रॉम होम भी खत्म होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ओमिक्रोन वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध अगले गुरुवार से समाप्त हो जाएंगे।

वैक्सीन प्रमाणपत्र की नहीं जरूरत

पीएम जॉनसन ने कहा, 'कोरोना वायरस को लेकर नए विश्लेषण में सामने आया है कि मौजूदा लहर की चरम अवस्था गुजर गई है।' इसलिए अब पाबंदियों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि

अब लोग ऑफिस में जाकर काम कर सकेंगे। उन्हें अपने पास वैक्सीन का प्रमाणपत्र भी नहीं रखना होगा।

British PM Boris Johnson announces end of COVID-19 measures including mandatory face masks in England

"Our scientists believe that is likely that Omicron wave has now peaked nationally. From now on, Govt is no longer asking people to work from home," he says pic.twitter.com/NdCE9BIydl

