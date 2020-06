एक बुलडॉग की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वह अपनी बालकनी से बच्चों को खेलते हुए देखा है लेकिन उनके साथ खेलने में शामिल न होने से दुखी होकर बैठा है। उसकी 38 साल की मालकिन रशीदा एलिस के अनुसार, बिग पोपा बुलडॉग बच्चों से प्यार करता है। अटलांटा स्थित कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा कि वह सबसे ज्यादा बच्चों को और फिर अन्य कुत्तों को और फिर वयस्कों से प्यार करता है।

मगर, दुर्भाग्य से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बिग पोपा को घर के अंदर बंद कर दिया गया है। जिसका अर्थ है कि वह अपने भवन में बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा है, जो उसकी पसंदीदा गतिविधि। अपने दोस्तों से अलग, बिग पोपा कम लोगों के घर के आस-पास मुंह बनाए घूम रहा है।

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI

— Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020