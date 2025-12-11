चार्ली किर्क की हत्या ने बदल दी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जिंदगी! खुद किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सबसे गहरा असर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क पर पड़ा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि चार्ली किर्क की हत्या ने उनकी जिंदगी को 'हार्डकोर मोड' (Hardcore Mode) में बदल दिया है।

'द केटी मिलर पॉडकास्ट' पर जब एलन मस्क से पूछा गया कि क्या चार्ली किर्क की हत्या ने उनके काम करने के तरीके को बदल दिया है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि इससे "निश्चित रूप से स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ है, जहां जीवन बेहद कठिन हो गया है। एक गलती की तो मौत तय है।"

मस्क ने यह भी बताया कि इन दिनों, विशेष रूप से चार्ली किर्क की हत्या के मद्देनज़र, सुरक्षा संबंधी गंभीर मुद्दे हैं। इसी वजह से वह आजकल सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दे रहे हैं।

क्या था पूरा मामला?

टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक, 31 वर्षीय चार्ली किर्क की 10 सितंबर को गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना तब हुई जब वह यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन ने एक छत से गोली चलाई थी। रॉबिन्सन पर हत्या का आरोप है और दोषी पाए जाने पर उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

हत्या का समर्थन करने वालों की निंदा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चार्ली किर्क की हत्या के बाद 21 सितंबर को एलन मस्क ने एरिजोना में किर्क की स्मृति सभा में भाग लिया था। वहां उन्होंने इस रूढ़िवादी हस्ती को एक सशक्त वक्ता के रूप में वर्णित किया। मस्क ने सोशल मीडिया पर इस गोलीबारी का जश्न मनाने वालों की निंदा की। उन्होंने हत्या का ऑनलाइन जश्न मनाना 'बुरा' बताया और हमले की प्रशंसा करने वालों पर निर्दयी हत्या का समर्थन करने का आरोप लगाया।