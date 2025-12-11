मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चार्ली किर्क की हत्या ने बदल दी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जिंदगी! खुद किया खुलासा

    दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सबसे गहरा असर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क पर पड़ा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि चार्ली किर्क की हत्या ने उनकी जिंदगी को 'हार्डकोर मोड' में बदल दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 03:06:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 03:06:16 PM (IST)
    चार्ली किर्क की हत्या ने बदल दी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जिंदगी! खुद किया खुलासा
    चार्ली किर्क की हत्या ने बदली एलन मस्क की जिंदगी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सबसे गहरा असर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क पर पड़ा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि चार्ली किर्क की हत्या ने उनकी जिंदगी को 'हार्डकोर मोड' (Hardcore Mode) में बदल दिया है।

    "एक गलती की तो मौत तय है"

    'द केटी मिलर पॉडकास्ट' पर जब एलन मस्क से पूछा गया कि क्या चार्ली किर्क की हत्या ने उनके काम करने के तरीके को बदल दिया है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि इससे "निश्चित रूप से स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ है, जहां जीवन बेहद कठिन हो गया है। एक गलती की तो मौत तय है।"


    मस्क ने यह भी बताया कि इन दिनों, विशेष रूप से चार्ली किर्क की हत्या के मद्देनज़र, सुरक्षा संबंधी गंभीर मुद्दे हैं। इसी वजह से वह आजकल सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दे रहे हैं।

    क्या था पूरा मामला?

    टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक, 31 वर्षीय चार्ली किर्क की 10 सितंबर को गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना तब हुई जब वह यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन ने एक छत से गोली चलाई थी। रॉबिन्सन पर हत्या का आरोप है और दोषी पाए जाने पर उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

    हत्या का समर्थन करने वालों की निंदा

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चार्ली किर्क की हत्या के बाद 21 सितंबर को एलन मस्क ने एरिजोना में किर्क की स्मृति सभा में भाग लिया था। वहां उन्होंने इस रूढ़िवादी हस्ती को एक सशक्त वक्ता के रूप में वर्णित किया। मस्क ने सोशल मीडिया पर इस गोलीबारी का जश्न मनाने वालों की निंदा की। उन्होंने हत्या का ऑनलाइन जश्न मनाना 'बुरा' बताया और हमले की प्रशंसा करने वालों पर निर्दयी हत्या का समर्थन करने का आरोप लगाया।

    इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किर्क की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें "अपनी पीढ़ी का दिग्गज" और "शहीद" कहा था। ट्रंप ने कहा था कि किर्क की हिंसक रूप से हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता, न्याय, ईश्वर, देश, तर्क और सामान्य ज्ञान के लिए आवाज़ उठाई थी।

    इसे भी पढ़ें... ट्रंप के गोल्ड कार्ड का भारतीयों पर क्या होगा असर, क्या इससे अमेरिकी खजाने को मिलेगी मजबूती, जानें हर बात

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.