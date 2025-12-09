पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन की सकारात्मक प्रतिक्रिया, कहा- वैश्विक स्थिरता के लिए तीनों देशों का संबंध आवश्यक

डिजिटल डेस्क: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन की ओर से प्रतिकिया आयी है। चीन ने राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को सकारात्मक बताया है। चीन ने कहा कि भारत, चीन और रूस तीनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। साथ ही चीन की ओर से कहा गया कि ग्लोबल साउथ की अहम ताकतें होने के नाते तीनों देशों के बीच मजूबत त्रिपक्षीय सहयोग होना चाहिए। यह क्षेत्रिय सहयोग और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
इसके साथ ही बीजिंग ने पुतिन के 'भारत और चीन हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं' वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। चीन की ओर से इस बयान को महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही इसे तीनों देशों के बीच बढ़ते हुए भरोसे का संकेत बताया है। यह प्रतिक्रियाएं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन की ओर से आयी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन भारत के साथ संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद उत्पन्न तनाव के बाद संबंधों की धीरे-धीरे बहाली हो रही है। यह महत्वपूर्ण है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के ओर से संकेत दिए गए हैं कि चीन भारत और रूस के साथ समानांतर रूप से अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। वह इसके लिए तैयार है। चीन के इस बयान और प्रतिक्रिया के बाद ऐसी संभावना है कि भारत और चीन के रिश्तों में तेजी से सुधार आने की संभावना है।