चांद पर एक रहस्यमय वस्तु का पता चला है। जिसकी तस्वीर देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान है। चंद्रमा मिशन पर गए चीन के युतु-2 रोवर (Yutu 2 Rover) ने झोपड़ी के आकार की वस्तु का पता लगाया है। यह मून के दूरदराज इलाके वॉन कार्मन क्रेटर के पास दिखाई दिया है। वैज्ञानिक अब इस आकृति की जांच में जुट गए हैं।

झोपड़ी पिछले महीने आई नजर

चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कार्य करने वाले चाइनीज विज्ञान चैनल अवर स्पेस पर प्रकाशित युतु 2 डायरी में इस घटना का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि रोवर ने चांद के उत्तर में एक क्यूब के आकार की वस्तु देखी। यह पिछले महीने मिशन के 36वें चंद्र दिवस के दौरान करीब 80 मीटर की दूरी पर थी।

तस्वीर लेने की कोशिश

अवर स्पेस ने इसे रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया है। कहा कि इसका नाम सांकेतिक है। हमें नहीं पता कि असल में यह क्या है। युतु 2 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने रहस्यमय वस्तु पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि हम रोवर को क्रेटर से निकालकर रहस्यमय वस्तु के करीब लाने की कोशिख करेंगे। जिससे करीब से तस्वीरें क्लिक की जा सकें।

Chinese rover Yutu-2 has been exploring the far side of the moon since early 2019. This week it sent an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house") [read more: https://t.co/BU8HFrPkRU] pic.twitter.com/XCBoHvjguo

— Massimo (@Rainmaker1973) December 5, 2021