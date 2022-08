India China Relations: एक तरफ भारत बार-बार सीमा पर चीनी विमानों की घुसपैठ की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के राजदूत का कहना है कि LAC के पास कोई ऐसी सैन्य गतिविधि नहीं हो रही, जिसका दोनों देशों के बीच हुए समझौते में उल्लेख ना हो। यानी चीन के मुताबिक सभी गतिविधियां समझौते की शर्तों की मुताबिक ही हो रही हैं। भारत की ओर से पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन की हरकतों पर आपत्ति जताने के बाद चीनी राजदूत सुन वेइदोन्ग ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सीमा पर भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के इतर किसी भी तरह की सैन्य गतिविधियों की जानकारी नहीं है। वहीं चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी पढ़ाई शुरु होगी।

China conducts all activity at border in accordance with agreements signed b/w India & China. I have no specific info of any movement; the situation at the border is stable at the moment: Sun Weidong, Chinese Ambassador to India, on reports of military/airforce activity near LAC

