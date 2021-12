केकड़ा तो हम सबने देखा ही है। वैसे तो ये पानी से बाहर बेहद कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है। जहां केकड़ों ने कब्जा कर रखा है। यहां चारों तरफ बस लाखों की तादाद में केकड़े नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे केकड़ों की बरसात हुई हो। इस आइलैंड पर दिखने वाले केकड़ों को देखकर लगता है, जैसे यहां के राजा है।

बता दें यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। इसका नाम क्रिसमस द्वीप है। यहां हर साल लाखों केकड़े आते हैं। उनका कलर लाल होता है। जंगल, घर, बस स्टॉप हर जगह केकड़े ही नजर आते हैं। दरअसल इतनी संख्या में आइलैंड पर केकड़ों के आने का कारण है कि वे प्रजनन करने के लिए क्रिसमस आइलैंड के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर तय करते जाते हैं।

जब केकड़े सड़कों पर आते हैं। तब सड़के खून तरह तरह लाल नजर आती है। कई बार केकड़े वाहनों के नीचे आकर मर भी जाते हैं। हालांकि सड़कों को बंद कर दिया जाता है, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। करीब 52 वर्ग मील के आइलैंड की आबादी करीब 2 हजार है। हालांकि यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं।

Roads on Christmas Island were closed as thousands of red crabs emerged from the forest to begin their annual migration journey to the ocean on the island off the coast of Western Australia pic.twitter.com/zRvP2iCdC4

— Reuters (@Reuters) November 18, 2021