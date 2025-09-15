मेरी खबरें
    क्यूबा के घुसपैठिए ने काटा था भारतीय मूल के व्यक्ति का सिर, ट्रंप ने कहा- छोड़ेंगे नहीं

    अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के चंद्र नागमल्लैया की क्यूबा से आए अवैध प्रवासी ने सिर काटकर हत्या कर दी। वॉशिंग मशीन विवाद से भड़के आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कठोर कार्रवाई और अमेरिका को सुरक्षित बनाने का आश्वासन दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 10:38:42 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 10:39:36 AM (IST)
    अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हत्या पर प्रतिक्रिया दी। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, टेक्सास। अमेरिका के टेक्सास के डलास शहर में भारतीय मूल के चंद्र नागमल्लैया का सिर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को गहरा सदमा पहुंचा। यह हत्या करने वाला क्यूबा से आया अवैध प्रवासी है।

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्याकांड पर कहा कि अवैध प्रवासियों के लिए हमारी नीति बेहद कठोर है। हम अमेरिका को सबके लिए सुरक्षित बनाएंगे।

    भारतीय की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विचार

    • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या पर कहा कि हम अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर करके ही रहेंगे। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। टेक्सास के डलास में चंद्र नागमल्लैया की बहुत ही भयानक तरीके से हत्या कर दी गई। उनका सिर बच्चे व पत्नी के सामने काट दिया गया। यह हमारे देश में नहीं होना चाहिए था।

  • यह व्यक्ति क्यूबा से यहां भागकर आया। यह आदतन अपराधी है। इस पर बाल यौन शोषण, कार चोरी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। यह बाइडेन के कार्यकाल का दोष है। मैं अमेरिकियों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें। मैं अपने कार्यकाल में अवैध प्रवासियों को नहीं छोड़ने वाला हूं।

  • मेरा प्रशासन अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब मिलकर इसके लिए काफी काम कर रहे हैं। इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कानून की हद तक मुकदमा चलेगा। इस पर प्रथम श्रेणी का मामला दर्ज किया गया है।

    वॉशिंग मशीन विवाद बना खून-खराबे की वजह

    पुलिस के अनुसार आरोपी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) उसी मोटल में काम करता था। उसने चंद्रमौली को क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया। नागमल्लैया ने आरोपी और उसकी महिला सहयोगी से खराब वॉशिंग मशीन का उपयोग न करने के लिए कहा था। इसी बात से नाराज होकर मार्टिनेज ने हमला कर सिर धड़ से काट दिया। उसके बाद सिर से फुटबॉल खेला।

