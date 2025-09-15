क्यूबा के घुसपैठिए ने काटा था भारतीय मूल के व्यक्ति का सिर, ट्रंप ने कहा- छोड़ेंगे नहीं

एजेंसी, टेक्सास। अमेरिका के टेक्सास के डलास शहर में भारतीय मूल के चंद्र नागमल्लैया का सिर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को गहरा सदमा पहुंचा। यह हत्या करने वाला क्यूबा से आया अवैध प्रवासी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्याकांड पर कहा कि अवैध प्रवासियों के लिए हमारी नीति बेहद कठोर है। हम अमेरिका को सबके लिए सुरक्षित बनाएंगे। भारतीय की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विचार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या पर कहा कि हम अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर करके ही रहेंगे। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। टेक्सास के डलास में चंद्र नागमल्लैया की बहुत ही भयानक तरीके से हत्या कर दी गई। उनका सिर बच्चे व पत्नी के सामने काट दिया गया। यह हमारे देश में नहीं होना चाहिए था।

यह व्यक्ति क्यूबा से यहां भागकर आया। यह आदतन अपराधी है। इस पर बाल यौन शोषण, कार चोरी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। यह बाइडेन के कार्यकाल का दोष है। मैं अमेरिकियों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें। मैं अपने कार्यकाल में अवैध प्रवासियों को नहीं छोड़ने वाला हूं। मेरा प्रशासन अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब मिलकर इसके लिए काफी काम कर रहे हैं। इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कानून की हद तक मुकदमा चलेगा। इस पर प्रथम श्रेणी का मामला दर्ज किया गया है।