श्रीलंका में चक्रवात Ditwah का कहर, अब तक 46 लोगों की मौत, भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा

डिजिटल डेस्क। तूफानी चक्रवात ‘दितवाह’ (Cyclone Ditwah) श्रीलंका में भारी तबाही मचा रहा है और अब तक अपनी गिरफ्त में 46 लोगों को ले चुका है, जबकि 23 लोग अभी लापता हैं। श्रीलंकाई तट से उठे इस चक्रवात का रुख धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लिए अलर्ट जारी किया है। इस समय रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं।

श्रीलंका में दितवाह का कहर पिछले 24 घंटों में चक्रवात के चलते 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में तूफान और अधिक प्रचंड हो सकता है। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। श्रीलंका के पूर्वी और मध्य भाग इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) ने बताया कि 43,991 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों स्कूलों और पब्लिक शेल्टरों में ट्रांसफर किया गया है। इस दौरान स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने भारी बारिश के चलते समय से पहले ट्रेडिंग रोक दी।