Dhaka airport Fire: ढाका एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में भीषण आग, काले धुएं और लपटों में घिरा रनवे, सभी उड़ानें स्थगित

एजेंसी। बांग्लादेश के ढाका स्थित हज़रत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया।
यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे हुई जब हवाई अड्डे के कार्गो विलेज, जहाँ आयातित सामान रखा जाता है, में आग लग गई। कई बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक, मोहम्मद मसूदुल हसन मसूद ने दोपहर 3:45 बजे स्थिति की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं।
इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा और बांग्लादेश वायु सेना की दो अग्निशमन इकाइयों के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया जा रहा है। मीडिया आउटलेट प्रोथोमालो की रिपोर्ट के अनुसार, नौसेना भी आग पर काबू पाने में मदद के लिए अभियान में शामिल हो गई है।
फ़िलहाल, सभी लैंडिंग और टेकऑफ़ रोक दिए गए हैं और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। आग लगने का कारण और नुकसान की सीमा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
